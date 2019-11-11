Son Dakika Haberleri: PimeksGroup yenilenen yüzünü tanıttı
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PimeksGroup yenilenen yüzünü tanıttı

6 saat önce

Alüminyum, çelik, cephe ve doğrama sistemleri imalat ve uygulamasını gerçekleştiren PimeksGroup, yenilenen yüzünü sektörde söz sahibi katılımcıların yer aldığı bir organizasyonla tanıttı.

PimeksGroup yenilenen yüzünü tanıttı, System.String[]

Alüminyum, çelik, cephe ve doğrama sistemleri imalat ve uygulamasını gerçekleştiren PimeksGroup, yenilenen yüzünü sektörde söz sahibi katılımcıların yer aldığı bir organizasyonla tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, PimeksGroup, büyüttüğü fabrikası ve son teknolojiye sahip sistemlerin sergilendiği Technology Center binasının tanıtımı için düzenlediği organizasyonda mimar ve müteahhitleri bir araya getirdi.

Organizasyona, Schüco ve Jansen gibi dünya devi çözüm ortaklarının temsilcileri, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ve davetliler katıldı.

Etkinlikte, PimeksGroup markası olan JUSTEEL paslanmaz çelik cephe, cam tutucu aksesuarları ve korkuluk sistemlerinin yanı sıra akıllı binaların cephe ve doğramaları, yangın ve kurşun geçirmez sistemler, farklı materyal ve formda cephe uygulamaları ve güneş kırıcılarla en yüksek kapılar, en ince kesitler ve en fazla izolasyon sağlayan sistemleri tanıtıldı.

Hedef Avrupa ve Amerika

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pimeks Alüminyum AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tümer Yavuz, gerek kendi sistemlerine yaptıkları yatırımlar gerekse dünya devi firmaların verdiği güç ve kaliteyle Avrupa ve Amerika'da prestij projelerin ihalelerine davet edildiklerini belirtti.

PimeksGroup Şirketleri Yönetici Ortağı Aysu Yavuz da Avrupa ve Amerika'da daha aktif olmayı ve ihracat hacmini bu pazarlarda artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri, Ankara Sanayi Odası, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:20 Kaynak: AA
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