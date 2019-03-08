Son Dakika Haberleri: Pimtaş Plastik mükemmeliyet merkezi kuracak

Pimtaş Plastik mükemmeliyet merkezi kuracak

1 saat önce

60 bin metrekare kapalı alanda hizmet veren Pimarge, bunun yaklaşık olarak 3 bin 500 metrekaresinin sadece Ar-Ge ve mükemmeliyet merkezine ayırdı.

Pimtaş Plastik mükemmeliyet merkezi kuracak, System.String[]
60 bin metrekare kapalı alanda hizmet veren Pimarge, bunun yaklaşık olarak 3 bin 500 metrekaresinin sadece Ar-Ge ve mükemmeliyet merkezine ayırdı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:05 

Ekonomi
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