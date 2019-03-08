Pimtaş Plastik mükemmeliyet merkezi kuracak
1 saat önce
60 bin metrekare kapalı alanda hizmet veren Pimarge, bunun yaklaşık olarak 3 bin 500 metrekaresinin sadece Ar-Ge ve mükemmeliyet merkezine ayırdı.
60 bin metrekare kapalı alanda hizmet veren Pimarge, bunun yaklaşık olarak 3 bin 500 metrekaresinin sadece Ar-Ge ve mükemmeliyet merkezine ayırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:05
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