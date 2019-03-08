Pimtaş Plastik mükemmeliyet merkezi kuracak

60 bin metrekare kapalı alanda hizmet veren Pimarge, bunun yaklaşık olarak 3 bin 500 metrekaresinin sadece Ar-Ge ve mükemmeliyet merkezine ayırdı.

60 bin metrekare kapalı alanda hizmet veren Pimarge, bunun yaklaşık olarak 3 bin 500 metrekaresinin sadece Ar-Ge ve mükemmeliyet merkezine ayırdı.

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