Pınar Altuğ'dan duygusal Çocuklar Duymasın paylaşımı

Altuğ, "Bugün Çocuklar Duymasın'ın 18'inci doğum günü. 16 Ocak 2002'de yayınlanmıştı ilk bölümümüz.ilk günden itibaren hep koşarak, ilk günkü heyecanı hiç kaybetmeden çalıştığım bir işti.Kamera önü ve arkası bütün çalışma arkadaşlarım iyi ki yollarımız kesişmiş,aramızdan ayrılan canlarımız Mekanınız cennet olsun" diye yazdı.