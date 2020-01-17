Pınar Altuğ'dan duygusal Çocuklar Duymasın paylaşımı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Pınar Altuğ'dan duygusal Çocuklar Duymasın paylaşımı - Son Dakika Magazin

Pınar Altuğ'dan duygusal Çocuklar Duymasın paylaşımı

6 saat önce

Altuğ, "Bugün Çocuklar Duymasın'ın 18'inci doğum günü. 16 Ocak 2002'de yayınlanmıştı ilk bölümümüz.ilk günden itibaren hep koşarak, ilk günkü heyecanı hiç kaybetmeden çalıştığım bir işti.

Pınar Altuğ'dan duygusal Çocuklar Duymasın paylaşımı, System.String[]

Altuğ, "Bugün Çocuklar Duymasın'ın 18'inci doğum günü. 16 Ocak 2002'de yayınlanmıştı ilk bölümümüz.ilk günden itibaren hep koşarak, ilk günkü heyecanı hiç kaybetmeden çalıştığım bir işti.Kamera önü ve arkası bütün çalışma arkadaşlarım iyi ki yollarımız kesişmiş,aramızdan ayrılan canlarımız Mekanınız cennet olsun" diye yazdı.

çocuklar duymasın dizisi, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:28 
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