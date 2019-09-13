Pınar Altuğ'dan yeni yaşında 13 kıza destek
1 saat önce
45. yaş gününde arkadaşlarından hediye almaları yerine kız çocukları için bağış yapmalarını isteyen Altuğ, kampanyasına güzel tepkiler aldığını söyledi.
45. yaş gününde arkadaşlarından hediye almaları yerine kız çocukları için bağış yapmalarını isteyen Altuğ, kampanyasına güzel tepkiler aldığını söyledi. Güzel oyuncu, "13 kız çocuğuna eğitim bursu sağladım. 39 bin TL toplandı. Çok mutluyum" açıklamasını yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:40
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