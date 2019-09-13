Son Dakika Haberleri: Pınar Altuğ'dan yeni yaşında 13 kıza destek
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Pınar Altuğ'dan yeni yaşında 13 kıza destek

1 saat önce

45. yaş gününde arkadaşlarından hediye almaları yerine kız çocukları için bağış yapmalarını isteyen Altuğ, kampanyasına güzel tepkiler aldığını söyledi.

Pınar Altuğ'dan yeni yaşında 13 kıza destek, System.String[]

45. yaş gününde arkadaşlarından hediye almaları yerine kız çocukları için bağış yapmalarını isteyen Altuğ, kampanyasına güzel tepkiler aldığını söyledi. Güzel oyuncu, "13 kız çocuğuna eğitim bursu sağladım. 39 bin TL toplandı. Çok mutluyum" açıklamasını yaptı.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:40 
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