Pınar Altuğ kedi ve köpek sahiplendi

Pınar Altuğ, önceki gün alışveriş yapmak için gittiği City's Nişantaşı girişi görüntülendi. Renkli elbisesiyle dikkat çeken oyuncu, geçtiğimiz günlerde sahiplendiği sokak hayvanlarıyla ilgili konuştu.

Son olarak 'Gazoz' isimli bir köpeği sahiplenen Altuğ, "Uzun zamandır hayvan sahipleniyoruz. Son gelen kedimiz elim kadardı. Tesadüfen arabanın altında bulduk. Bir patisini basamıyordu. Sahiplendik ve şimdi bizim ailemizin bir ferdi. Bu köpeğimiz Gazoz'da kampa gittiğimiz bir yerde bir ay önce annesinden emiyordu. Son gittiğimizde yedi bebekten altısı gitmiş, son bir tanesi kalmıştı. Dayanamadık aldık. Hepsini evde bakıyoruz. Bahçeli bir evimiz var. Evde dört kedi iki köpeğimiz var" dedi.

Yaz tatili için planları sorulan Altuğ, "Biliyorsunuz yazın denizde yaşıyoruz. Herhalde bir ay sonra yavaş yavaş taşınırız. O zamana kadar karavanda devam" diye konuştu.