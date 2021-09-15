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Pınar Altuğ, kırmızı elbisesi ile beğeni topladı! Fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı - Son Dakika

Pınar Altuğ, kırmızı elbisesi ile beğeni topladı! Fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı

15.09.2021 18:30

Bu yıl yedincisi düzenlenen Golden Palm Awards ödül töreninde sunucu olarak görev alan Pınar Altuğ, gecede giydiği kırmızı elbisesini sosyal medya hesabından paylaştı. Beğeni toplayan fotoğrafa yorum ve beğeni yağdı.

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, Golden Palm Awards ödül töreninde sunuculuk görevi üstlendi. Törene kırmızı uzun bir elbiseyle çıkan Altuğ, dikkatleri de üzerine çekti. Ünlü oyuncu, beğenilen kıyafetiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Altuğ'un kırmızılar içerisinde paylaştığı fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı. Çok sayıda takipçisi, elbisenin ünlü oyuncuya yakıştığını belirterek, "Harika görünüyorsun", "Çok güzel duruyor" gibi ifadeler kullandı.

Pınar Altuğ kırmızılar içerisinde dikkatleri topladı! Fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı
Pınar Altuğ kırmızılar içerisinde dikkatleri topladı! Fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı
Pınar Altuğ kırmızılar içerisinde dikkatleri topladı! Fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı
Pınar Altuğ, kırmızı elbisesi ile beğeni topladı! Fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı

Pınar Altuğ, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Pınar Altuğ, kırmızı elbisesi ile beğeni topladı! Fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Pınar Altuğ, kırmızı elbisesi ile beğeni topladı! Fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı - Son Dakika
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