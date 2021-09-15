Pınar Altuğ, kırmızı elbisesi ile beğeni topladı! Fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı

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Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, Golden Palm Awards ödül töreninde sunuculuk görevi üstlendi. Törene kırmızı uzun bir elbiseyle çıkan Altuğ, dikkatleri de üzerine çekti. Ünlü oyuncu, beğenilen kıyafetiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Altuğ'un kırmızılar içerisinde paylaştığı fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı. Çok sayıda takipçisi, elbisenin ünlü oyuncuya yakıştığını belirterek, "Harika görünüyorsun", "Çok güzel duruyor" gibi ifadeler kullandı.