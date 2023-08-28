Pınar Altuğ, kocasının tekne paylaşımını eleştiren takipçisine sessiz kalmadı: Saygınız ortada, size cevap vermek ne kadar doğru? - Son Dakika

Pınar Altuğ, kocasının tekne paylaşımını eleştiren takipçisine sessiz kalmadı: Saygınız ortada, size cevap vermek ne kadar doğru?

Son Güncelleme: 28.08.2023 09:52

Ailesiyle deniz tatili yapa Yağmur Atacan, son ses müzik açarak yanlarına yaklaşan tekneyi paylaşarak tepki gösterdi. Atacan'ın yorumuna sinirlenen bir kullanıcı da Pınar Altuğ'a mesaj atarak "İnsanlara saygı duymanız gerekir herkes kadın eteğinde para kazanmıyor" dedi. Mesaja sinirlenen Altuğ ise "Başkalarına olan saygınız ve tavrınız da gayet anlaşılır size cevap vermek ne kadar doğru onu da bilmiyorum" cevabını verdi.

Yıllar önce rol aldığı Doktorlar dizisindeki rolüyle tanınan ve sonrasında oyunculuğu bırakan Yağmur Atacan, şimdilerde eşi Pınar Altuğ ve kızıyla tekne tatili yapıyor. Atacan, sosyal medya hesabından son ses müzik açarak yanlarına yaklaşan tekneyi yayınlayarak tepki gösterdi. Pınar Altuğ ise eşini yanlış anlayarak eleştiren bir kullanıcıya sessiz kalamadı.

"ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜN BAŞKALARININ ÖZGÜRLÜĞÜYLE KISITLI OLDUĞUNU UNUTMAYALIM"

Yağmur Atacan, yaptığı paylaşımla bir teknenin yüksek sesle şarkı açarak diğer insanları rahatsız etmesini eleştirdi. Atacan'ın paylaşımı yanlış anlayan bir kullanıcı da Pınar Altuğ'a mesaj atarak "Eşiniz gezi teknesini küçümser bir paylaşım yapmış. Asıl sizlerin oradaki insanlara saygı duymanız gerekir, herkes kadın eteğinde para kazanmıyor" dedi. Gelen mesaja sessiz kalmayan ve eşinin yanlış anlaşıldığını söyleyen Altuğ ise şu sözlerle karşılık verdi: "Konuyu yanlış anlayanlar olmuş sanırım, bizim sözümüz tatil yapanlara değil, o tekneyi işletenlere. Özgürlüğümüzün başkalarının özgürlüğüyle kısıtlı olduğunu unutmadan yaşamak lazım. Herkesin sakince oturduğu bir koyda son ses müzik çalıp teknelerin dibine kadar girmek pek olmuyor. Ha bu arada kadın eteğinde para kazanmak derken? Başkalarına olan saygınız ve tavrını da gayet anlaşılır, size cevap vermek ne kadar doğru onu da bilmiyorum."

Pınar Altuğ, kocası için yapılan 'Kadın eteğinde para kazanmıyor' yorumuna sessiz kalmadı
Pınar Altuğ, kocası için yapılan 'Kadın eteğinde para kazanmıyor' yorumuna sessiz kalmadı
Pınar Altuğ, kocası için yapılan 'Kadın eteğinde para kazanmıyor' yorumuna sessiz kalmadı
Pınar Altuğ, kocası için yapılan 'Kadın eteğinde para kazanmıyor' yorumuna sessiz kalmadı

Yağmur Atacan, Pınar Altuğ, Sosyal Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Sosyal Medya Pınar Altuğ, kocasının tekne paylaşımını eleştiren takipçisine sessiz kalmadı: Saygınız ortada, size cevap vermek ne kadar doğru? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pınar Altuğ, kocasının tekne paylaşımını eleştiren takipçisine sessiz kalmadı: Saygınız ortada, size cevap vermek ne kadar doğru? - Son Dakika
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