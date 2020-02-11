Pınar Altuğ tayt fotoğrafına isyan etti: Her kadının başına gelebilecek bir şey - Son Dakika
Son Dakika Magazin Pınar Altuğ tayt fotoğrafına isyan etti: Her kadının başına gelebilecek bir şey - Son Dakika Magazin

Pınar Altuğ tayt fotoğrafına isyan etti: Her kadının başına gelebilecek bir şey

6 saat önce

Oyuncu Pınar Altuğ'un 31 Mart seçimlerinde oy kullanırken giydiği tayt gündem olmuştu.

Pınar Altuğ tayt fotoğrafına isyan etti: Her kadının başına gelebilecek bir şey, System.String[]

Oyuncu Pınar Altuğ'un 31 Mart seçimlerinde oy kullanırken giydiği tayt gündem olmuştu. Taytının aylar sonra yeniden gündeme gelmesine şaşıran Altuğ konu hakkında şunları söyledi:


-Benim için amaç 'oy kullanın, oy kullanmak vatandaşlık görevidir' bunu anlatmaktır. Dolayısıyla sandıkta gözüksün diye daha geniş çekilen bir fotoğrafta hiç aklımın ucundan geçmeyecek bir kareydi. Ben görünceye kadar da maalesef birçok insan fotoğrafı kopyalamıştı. O fotoğrafı küçültüp bir daha koydum


-Neye dikkat edeceğimi bilmiyorum çünkü benim başka birinin fotoğrafında, o fotoğrafı büyütüp oraya bakmak aklımın ucundan geçmiyor. O yüzden de şimdi şuna bakıyorum dekolte de tehlike var mı? Oluyor yani kadınsın… İstenmeyen görüntü çıkar… Ben bir kadının taytı neresinde duruyor diye büyütüp bakmam. Her kadının da başına gelebilecek bir şey ayrıca…



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Pınar Altuğ, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 06:23 
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