Son Dakika Haberleri: "Pınar Aygün ile Güncel Sanat Okumaları" Açık Diyalog İstanbul'da

"Pınar Aygün ile Güncel Sanat Okumaları" Açık Diyalog İstanbul'da

1 saat önce

Açık Diyalog İstanbul'un yetişkinlere yönelik atölye çalışmaları, "Pınar Aygün ile Güncel Sanat Okumaları" çalışmasıyla devam diyor.

Açık Diyalog İstanbul'da 7-14-21 ve 28 Şubat Perşembe günleri gerçekleşecek "Pınar Aygün ile Güncel Sanat Okumaları" atölye çalışmasında, güncel sanat ve sanat felsefesi metinleri okunarak makale analizleri yapılacak. Pınar Aygün tarafından yürütülecek atölye çalışması, sanata ilgi duyan, bu alanda okumalarına yön vermek isteyenlerin katılımına açık olacak.

7-14-21 ve 28 Şubat Perşembe günleri 11:00-13:00 saatleri arasında gerçekleşecek "Pınar Aygün ile Güncel Sanat Okumaları" atölye çalışmasına yetişkinler katılabilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:53 Kaynak: Bültenler

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