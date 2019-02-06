Pınar Bent İmzası Görücüye Çıkıyor
1 saat önce
İzmirli ünlü modacı Pınar Bent, 10 Şubat tarihinde yapacağı defileyle yeni koleksiyonunu gelin adaylarının beğenisine sunacak.
İzmirli ünlü modacı Pınar
Bent, 10 Şubat tarihinde yapacağı defileyle yeni koleksiyonunu gelin adaylarının beğenisine sunacak.
İzmir'den İstanbul
'a giden ünlü modacı Pınar Bent, gelinlik sektörünün önde gelen isimlerinden olmayı başardı. 2019 yılının sektöründe sezonuna damga vuracak modellerle gelin adaylarının karşısına çıkmaya hazırlanan Pınar Bent, 10 Şubat akşamı İstanbul Şişli
'de bulunan Cevahir Otel
'de ziyaretçileri bekliyor. Ünlü modellerinde katılacağı defilede ise 40'dan fazla gelinlik yer alacak. Üç saat sürecek defileye bin kişinin gelmesi bekleniyor. Özellikle bu yılın modasından bahseden Bent, "Gelinlik, nişanlık ve bindallı modelleri de yer alacak. Amacımız; özellikle bu yaz gelinlik giyecek bayanlarımıza yön göstermek. Bu defileden sonra da önümüzdeki ay başı yurt dışında tasarımlarımızı sergileyeceğiz" dedi. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:42 Kaynak: İHA
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