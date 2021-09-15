Pınar Cup'21 büyük heyecana sahne olacak

Türk basketbolunun yıllardır devam eden en prestijli sezon öncesi turnuvalarından biri olan Pınar Cup, bu sene 17-18 Eylül tarihlerinde Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda yapılacak.

Gelenekselleşen Pınar Cup ile sezon açılışını da yapan Pınar Karşıyaka, 2 yılın ardından koronavirüs pandemisi yüzünden ayrı kaldığı taraftarıyla tekrar buluşmanın heyecanını yaşayacak. Karşıyaka'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek turnuvaya ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Icrypex ile Büyükçekmece Basketbol ve Bosna Hersek'ten Igokea BK takımları katılacak. Turnuvada ilk gün saat 16.00'da Beşiktaş - Igokea, saat 18.30'da Pınar Karşıyaka - Büyükçekmece maçı oynanacak. İkinci gün ise üçüncülük ve final maçları yapılacak. Basketbol Süper Ligi'nde ve Avrupa'da son iki sezondaki başarılı performansını bu yıl da sürdürmeyi hedefleyen Pınar Karşıyaka, iç transferde Amath M'Baye, Tony Taylor, Semih Erden, Yunus Emre Sonsırma ve Mahir Ağva'yla sözleşme yeniledi. Kaf-Kaf, dış transferde ise James Blackmon, Bonzi Colson, Akil Mitchell, Can Korkmaz, Berkan Durmaz ve Burak Can Yıldızlı'yı renklerine bağladı. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun yeni protokolüne göre Pınar Cup'21, yüzde 50 seyirci kapasitesiyle gerçekleşecek. Turnuvayı çift aşı kartı olanlar izleyebilecek. Turnuva boyunca maçlar Pınar Karşıyaka resmi YouTube kanalından da canlı olarak yayınlanacak.