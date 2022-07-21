Pınar Damar cinayeti: Tüm detaylarıyla anlattı - Son Dakika
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Pınar Damar cinayeti: Tüm detaylarıyla anlattı

21.07.2022 14:28
Pınar Damar cinayeti: Tüm detaylarıyla anlattı

BAĞCILAR'da kayıp olarak aranırken, cesedi bulunan Pınar Damar'ı öldürdüğünü itiraf eden Metin A. adliyeye sevk edildi.

BAĞCILAR'da kayıp olarak aranırken, cesedi bulunan Pınar Damar'ı öldürdüğünü itiraf eden Metin A. adliyeye sevk edildi. Metin A.'nın olay gecesi Pınar Damar'ı aracıyla takip ettiği görüntüler ortaya çıktı.

ORMANLIK ALANDA CESEDİ BULUNMUŞTU

Küçükçekmece'de ailesi tarafından kayıp müracaatında bulunulan Pınar Damar (32) her yerde aranırken bir gün sonra Bağcılar'da ormanlık alanda öldürülmüş olarak bulundu. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatın soruşturmada, olayın şüphelisi olan kuzeninin kocası Metin A., Adli Tıp Kurumu önünde diğer aile üyeleri ile beklerken gözaltına alındı.

CİNAYETİ TÜM DETAYLARI İLE ANLATTI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli Metin A. (35) 'nın önce cinayeti inkar etmesine rağmen daha sonra bütün detayları ile anlattığı ortaya çıktı. Poliste ifade veren Metin A., 7 yıldır N.G. ile imam nikahlı olarak yaşadığını, Pınar Damar'ın da eşinin amcasının kızı olduğunu söyledi. İfadesinde Pınar Damar'la ilişkilerinin 4 yıl önce başladığını iddia eden şüpheli Metin A.'nın, "İlişkimizi kimse bilmiyordu" dediği belirtildi.

"KAFETARYADA ONLARI İZLEDİM"Olay günü Pınar Damar'ın bir yıldır başkasıyla da gönül ilişkisi yaşadığını öğrendiğini anlatan Metin A., "Onun sevgilisiyle bir kafetarya da buluştuğunu öğrendim. Kafetaryanın önüne giderek saat 21.45'e kadar onları takip ettim. Kafeteryadan çıkana kadar bekledim. Otomobilimle onları takip ettim. Adam, Pınar'ı evin yakınlarında indirince otomobilimle onun yanıma gidip konuşmak istediğini söyleyip araca binmesini sağladım" dedi.

"ÖNCE TOKAT ATTIM BAYILINCA BOĞARAK ÖLDÜRDÜM"Birlikte Başakşehir bölgesinde otomobille gezdiklerini anlatan Metin A. "Ben olay sırasında alkollüydüm. Konuşurken aramızda tartışma çıktı. Benimle evlenmezsen ben de istediğimle gezerim diye bağırmaya hakaret etmeye başladı. Ben de ona tokat attım. Başını aracın orta direğine çarptı. Daha sonra onu elimle boğdum. Cesedi bırakarak olay yerinden kaçtım" dediği öğrenildi.Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Adli Tıp önünde gözaltına alınmıştı! Pınar'ı öldürdüğünü itiraf etti Adli Tıp önünde gözaltına alınmıştı! Pınar'ı öldürdüğünü itiraf etti PINAR DAMAR CİNAYETİ: TÜM DETAYLARIYLA ANLATTI PINAR DAMAR CİNAYETİ: TÜM DETAYLARIYLA ANLATTI
Kaynak: DHA

Küçükçekmece, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pınar Damar cinayeti: Tüm detaylarıyla anlattı - Son Dakika

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