PINAR DAMAR GELİNLİKLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
Üye Girişi

PINAR DAMAR GELİNLİKLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

21.07.2022 14:43
PINAR DAMAR GELİNLİKLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

KUZENİNİN kocası Metin A.'nın öldürdüğü Pınar Damar Başakşehir'de düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

KUZENİNİN kocası Metin A.'nın öldürdüğü Pınar Damar Başakşehir'de düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törende Pınar'ın tabutunun üstüne gelinlik konuldu.

Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde salı günü akşam saat 19.00 sıralarında ağaçlık alanda bulunan Pınar Damar'ın kuzeninin kocası Metin A. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. 32 yaşındaki Pınar Damar'ın cenazesi Küçükçekmece Gasilhanesi'nden ailesi tarafından teslim alındı. Damar'ın cenazesi İkitelli Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan Ulu Cami'ye getirildi. Babası Mustafa Damar, taziyeleri kabul etti. Cenazeye ailesi, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Kardeşi Bahar Damar, cenaze töreninde ablasının tabutuna sarıldı, ayakta durmakta güçlük çekti. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kayabaşı Mezarlığı'na toprağa verildi.

"KADINLAR İÇİN KANUN ÇIKARSINLAR"

Baba Mustafa Damar, "60 yaşındayım böyle bir şey görmedik. Hayatımızda görmedik. 5 dakika içerisinde bir kanun çıkıyor, bir gece de kadınlar için kanun çıkarsınlar. Katiller arka kapıdan girip ön kapıdan çıkıyor" dedi.

Pınar Damar'ın kuzeni Nebahat Küçükbilal ise, "Gelsinler de görsünler bir ailenin nasıl dağıldığını. Gencecik bir kızın nasıl hayallerinin yıkıldığını görsünler. Sözün bittiği yer. Kimse ölümü hak etmiyor" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Pınar Damar'ın katil zanlısı kuzeninin eşi çıktı, cinayeti itiraf etti Pınar Damar'ın katil zanlısı kuzeninin eşi çıktı, cinayeti itiraf etti Pınar Damar'ın ölü bulunmasına ilişkin 1 zanlı yakalandı Pınar Damar'ın ölü bulunmasına ilişkin 1 zanlı yakalandı
Kaynak: DHA

Başakşehir, Mahmutbey, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PINAR DAMAR GELİNLİKLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:42 Gülşen'e çok benziyor! Yeğeni Ezra'yı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
14:34 Fenerbahçe-Dinamo Kiev rövanşı için nefesler tutuldu! Hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı
14:32 Hakan Fidan, Fahrettin Altun'un telefonuna bakmıştı! Olayın perde arkasında neler yaşandı?
14:20 Mansur Yavaş, Ankapark'ın kapılarını açtı
11:41 Beşiktaş'ta Josef de Souza ameliyat edildi! Sahalardan ne kadar uzak kalacak?
14:14 Adli Tıp önünde gözaltına alınmıştı! İlişkileri olduğunu öne sürüp Pınar'ı öldürdüğünü itiraf etti
14:13 Fenerbahçe amigosu, İrfan Can Kahveci'ye gelen tehdidi paylaştı, tepkiler sonrası hemen sildi
14:13 Merkez Bankası, faizi yüzde 14'te sabit tuttu
13:51 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Akkuyu, cumhuriyet tarihimizin tek kalemdeki en büyük yatırımı
13:47 İzzet Antebi'nin eski eşi, sosyal medya hesabından Antebi'nin Çağla Şikel'le mesajlarını yayınladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 14:56:34. #1.13#
SON DAKİKA: PINAR DAMAR GELİNLİKLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement