Pınar Damar'ın katil zanlısı kuzeninin eşi çıktı, cinayeti itiraf etti - Son Dakika
Üye Girişi

Pınar Damar'ın katil zanlısı kuzeninin eşi çıktı, cinayeti itiraf etti

21.07.2022 14:46
Pınar Damar'ın katil zanlısı kuzeninin eşi çıktı, cinayeti itiraf etti

Pınar Damar'ın katil zanlısı kuzeninin eşi çıktı, cinayeti itiraf etti Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi Bağcılar'da ormanlık alanda cesedi bulunan Pınar Damar'ın katil zanlısının kuzeninin eşi olduğu ortaya çıktı.

Pınar Damar'ın katil zanlısı kuzeninin eşi çıktı, cinayeti itiraf etti

Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Bağcılar'da ormanlık alanda cesedi bulunan Pınar Damar'ın katil zanlısının kuzeninin eşi olduğu ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece'de yaşayan ve kendisinden iki gündür haber alınamayan 32 yaşındaki Pınar Damar'ın cesedine Bağcılar'da ulaşılmış, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili çalışma başlatılmıştı. Ekiplerin çalışmaları sonucu, Pınar Damar'ın katil zanlısının kuzeninin eşi Metin A. olduğu ortaya çıktı.

Kameralar tek tek incelendi, katile ulaşıldı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili olarak Pınar Damar'ın erkek arkadaşı Ahmet B.'nin ifadesini aldı. Ahmet B. ifadesinde, "Pınar'la 17.00 gibi buluştuk, yemek yedik. Saat 21.30 gibi evinin bulunduğu sokağa bıraktım" dediği öğrenildi. Bunun üzerine ekipler, o bölgede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. İncelemeler sonucunda, Pınar Damar'ın erkek arkadaşından ayrıldıktan sonra evine gitmediğini, başka bir araca bindiği görüldü. Damar'ın bindiği otomobilin kuzeninin kocasına ait olduğu belirlendi. İkilinin otomobille Küçükçekmece ve Başakşehir'e gittiği tespit edildi. Çalışmaların devamında, otomobilin daha sonra Bağcılar Mahmutbey'e gittiği görüldü. Bunun üzerine, Pınar Damar'ın kuzeninin kocası olan Metin A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Yasak aşk iddiası

Cinayet Büro Amirliğinde sorguya alınan Metin A.'nın, "Onun kuzeniyle 7 yıldır imam nikahlı olarak evliyim. Yaklaşık 4 yıldır da pınarla gönül ilişkimiz var. Pınar 1 yıldır başka bir erkekle çıkıyormuş. Pınar'ı aradım telefonumu açmadı. Sonra yalan söyledi. Sevgilisiyle gittiği kafeyi sosyal medyadan buldum. Daha sonra oraya giderek bekledim. Eve bırakınca araca binmesini söyledim. Konuşmak için arabaya aldım. Arabada tartıştık. Bana hakaret etti, tokat attı. Boğazını sıktım hayatını kaybetti. Bağcılar'daki ormanlık alana attım" diyerek cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Şüpheli Metin A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

YORUMLAR
500
Öldürülüp cesedi ormanlık alana atılan Pınar Damar son yolculuğuna uğurlandı Öldürülüp cesedi ormanlık alana atılan Pınar Damar son yolculuğuna uğurlandı Pınar Damar cinayeti: Tüm detaylarıyla anlattı Pınar Damar cinayeti: Tüm detaylarıyla anlattı
Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Küçükçekmece, Bağcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pınar Damar'ın katil zanlısı kuzeninin eşi çıktı, cinayeti itiraf etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:27 Avrupa Merkez Bankası'ndan seneler sonra kritik karar! 2011'den bu yana ilk kez faiz artırıldı
15:24 Bağcılar'da cesedi bulunmuştu! Kuzeninin kocası tarafından katledilen Pınar Damar'ın tabutunun üzerine gelinlik konuldu
15:23 Avrupa futbol liglerini yayınlayacak platformlar kesinleşti
15:13 Aşk Bodrum'da yaşanıyor! Buket Aydın'dan ayrılan Emir Sarıgül Sibel Can'a döndü
14:42 Gülşen'e çok benziyor! Yeğeni Ezra'yı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
14:34 Fenerbahçe-Dinamo Kiev rövanşı için nefesler tutuldu! Hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı
14:32 Hakan Fidan, Fahrettin Altun'un telefonuna bakmıştı! Olayın perde arkasında neler yaşandı?
14:20 Mansur Yavaş, Ankapark'ın kapılarını açtı
11:41 Beşiktaş'ta Josef de Souza ameliyat edildi! Sahalardan ne kadar uzak kalacak?
14:14 Adli Tıp önünde gözaltına alınmıştı! İlişkileri olduğunu öne sürüp Pınar'ı öldürdüğünü itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 15:42:12. #1.11#
SON DAKİKA: Pınar Damar'ın katil zanlısı kuzeninin eşi çıktı, cinayeti itiraf etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement