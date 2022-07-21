Pınar Damar'ın katil zanlısı olan kuzeninin eşi tutuklandı - Son Dakika
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Pınar Damar'ın katil zanlısı olan kuzeninin eşi tutuklandı

21.07.2022 17:41
Pınar Damar'ın katil zanlısı olan kuzeninin eşi tutuklandı

Bağcılar'da ormanlık alanda cesedi bulunan Pınar Damar'ın katil zanlısı olan kuzeninin eşi Metin A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Bağcılar'da ormanlık alanda cesedi bulunan Pınar Damar'ın katil zanlısı olan kuzeninin eşi Metin A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde 19 Temmuz Salı günü akşam saatlerinde ağaçlık alanda hareketsiz yatan kadın cesedi ihbarı üzerine ekipler harekete geçmiş, genç kadının hayatını kaybettiği belirlenmişti. Kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cesedin, iki gün önce Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde 32 yaşındaki Pınar Damar'a ait olduğu anlaşılmıştı. Adli Tıp Kurumu önüne gelen polis ekipleri Pınar Damar'ın kuzeninin eşi Metin A.'yı gözaltına almıştı. Katil zanlısı polis merkezindeki işlemlerin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Cumhuriyet savcılığındaki işlemlerinden sonra şüpheli Metin A. tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Şüpheli Metin A.'nın Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadede, "Pınar Damar ile emniyetteki ifademde de belirttiğim üzere kendisiyle 5 yıldır ilişkimiz vardı. Olay gecesinde saldırıda bulunmadım. Kayabaşı tarafında mevkiinde tam hatırlamadığım bir bölgede Pınar Damar araçtan inerek boş arazide 5 dakika yanımdan uzaklaşarak gitti ve geri geldi. Olay anında ilk Küçükçekmece'deki evlerinin önünden alırken kendisi rızayla aracıma binmiştir. Herhangi bir zorlama söz konusu değildir. Kasten öldürme suçunu kabul ediyorum ancak kişiyi hüviyetinden yoksun bırakma suçunu kabul etmem. Yaptığım eylemde herhangi bir tasarlama veya planlama söz konusu değildir. Olay anında Pınar Damar'ın şahsıma yönelik hakaretleri nedeniyle bir anlık sinir ile gerçekleştirmiş olduğum bir eylemdir" dediği öğrenildi.

Nöbetçi hakimlik katil zanlısı Metin A.'nın "Nitelikli şekilde kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Pınar Damar'ın katili cenazeyi almaya gitmiş! Ailesi feryat ederken o böyle izlemiş Pınar Damar'ın katili cenazeyi almaya gitmiş! Ailesi feryat ederken o böyle izlemiş ADLİ TIP ÖNÜNDE GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ PINAR'I ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ ADLİ TIP ÖNÜNDE GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ PINAR'I ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ
Kaynak: İHA

Adli Tıp Kurumu, Küçükçekmece, Mahmutbey, Bağcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pınar Damar'ın katil zanlısı olan kuzeninin eşi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pınar Damar'ın katil zanlısı olan kuzeninin eşi tutuklandı - Son Dakika
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