Pınar Damar'ın katili cenazeyi almaya gitmiş! Ailesi feryat ederken o böyle izlemiş - Son Dakika
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Pınar Damar'ın katili cenazeyi almaya gitmiş! Ailesi feryat ederken o böyle izlemiş

21.07.2022 15:52

Bağcılar'da ağaçlık alanda cesedi bulunan Pınar Damar'ın katil zanlısı eniştenin Adli Tıp Kurumu önünde çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Aile endişe ve gözyaşları içinde teşhis için beklerken aralarında bir kişi geri planda durmayı tercih etti. Kameralara yakalanan o kişi, kuzenin eşi Metin A.'ydı.

Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde salı günü akşam saat 19.00 sıralarında ağaçlık alanda bir kadına ait cansız beden bulundu. Kayıp olarak aranan Pınar Damar'ın ailesi, polis tarafından teşhis için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na çağrıldı. Damar ailesi sabah erken saatlerde Adlı Tıp Kurumu'na geldi. Aile endişe ve gözyaşları içinde teşhis için beklerken aralarında bir kişi geri planda durmayı tercih etti. Kameralara yakalanan o kişi, kuzenin eşi Metin A.'ydı.

HAYKIRIŞLARI İZLEDİ

Ailenin arkasında Pınar'ın cansız bedeninin bulunduğu Adli Tıp Kurumu'nun bahçesi çeviren duvara oturan Metin A. aile üyelerinin haykırışlarını izlerken görüntülendi.

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YASAK AŞK İDDİASI

Metin A. bir kaç saat sonra burada, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda Metin A.'nın Pınar Damar'ı boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Metin A.'nın Pınar Damar ile ilişkisi olduğunu öne sürerek göl kenarında boğduktan sonra ağaçlık alana attığını söylediği kaydedildi. Metin A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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PINAR İLE KATİLİ AYNI KAREDE

Öte yandan Pınar Damar'ın Metin A. ile aynı karede bulunduğu fotoğraflar ortaya çıktı. Pınar'ın kuzeni ile gittiği yerlerde Metin A.'nın da yanlarında olduğu görülüyor.

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Öldürülüp ormanlık alana atılan Pınar Damar son yolculuğuna uğurlandı Öldürülüp ormanlık alana atılan Pınar Damar son yolculuğuna uğurlandı Pınar Damar'ın katil zanlısı kuzeninin eşi çıktı, cinayeti itiraf etti Pınar Damar'ın katil zanlısı kuzeninin eşi çıktı, cinayeti itiraf etti
Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Yenibosna, Bağcılar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pınar Damar'ın katili cenazeyi almaya gitmiş! Ailesi feryat ederken o böyle izlemiş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pınar Damar'ın katili cenazeyi almaya gitmiş! Ailesi feryat ederken o böyle izlemiş - Son Dakika
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