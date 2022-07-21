Pınar Damar'ın ölü bulunmasına ilişkin 1 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Pınar Damar'ın ölü bulunmasına ilişkin 1 zanlı yakalandı

21.07.2022 12:44
Pınar Damar'ın ölü bulunmasına ilişkin 1 zanlı yakalandı

Bağcılar'da, kendisinden haber alınamayan 32 yaşındaki Pınar Damar'ın ormanlık alanda ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bağcılar'da, kendisinden haber alınamayan 32 yaşındaki Pınar Damar'ın ormanlık alanda ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada 1 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Damar'ın dün Mahmutbey Mahallesi'ndeki ormanlık alanda cansız bedeninin bulunmasına ilişkin inceleme başlattı.

Araştırma sırasında, olayın şüphelisi olabileceği değerlendirilen, maktul Pınar Damar'ın kuzeniyle evli olduğu öğrenilen M.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

M.A'nın, maktulün cenazesinin kaldırıldığı Adli Tıp Kurumu önünde ailesiyle birlikte bekleyenler arasında olduğu ve o sırada gözaltına alındığı öğrenildi.

Şüpheli M.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay

Çalıştığı iş yerinden 18 Temmuz pazartesi akşam saatlerinde ayrılan Pınar Damar'dan bir daha haber alınamamıştı.

Ailesi, ertesi sabah kızları hakkında kayıp başvurusu yapmış, aynı gün akşam saatlerinde de Damar'ın cansız bedeni bulunmuştu.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Mahmutbey, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pınar Damar'ın ölü bulunmasına ilişkin 1 zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pınar Damar'ın ölü bulunmasına ilişkin 1 zanlı yakalandı - Son Dakika
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