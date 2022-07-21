M.A'nın, maktulün cenazesinin kaldırıldığı Adli Tıp Kurumu önünde ailesiyle birlikte bekleyenler arasında olduğu ve o sırada gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Mahmutbey, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pınar Damar'ın ölü bulunmasına ilişkin 1 zanlı yakalandı - Son Dakika

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