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Pınar Deniz: Göründüğümüz gibi değiliz

6 saat önce

YENİ Netflix dizisi "Aşk 101" ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Pınar Deniz, yeni projelerini All dergisine anlattı.

Pınar Deniz: Göründüğümüz gibi değiliz, System.String[]

YENİ Netflix dizisi "Aşk 101" ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Pınar Deniz, yeni projelerini All dergisine anlattı. Dijital platformlar hakkında konuşan oyuncu, "Televizyon daha kısıtlı bir ortam ve belli bir matematiği var, her hikaye barınamıyor orada. Dijital ortamda ise çok daha çeşit ve özgür bir ortam var. Derdini daha kısa su¨rede, daha filtresiz anlatabildiğin için çoğunluk dijitale kaymaya başladı. İstediğin zaman istediğin kadar izleyebiliyorsun çünkü" dedi.


BİR ŞEYLER SAKLIYORUZ


Özcan Alper'in yeni film projesinde de yer alan Pınar Deniz, çocukluğunda psikolog olmayı hayal ettiğini söyledi: "Genel olarak psikoloji alanı beni çok etkiliyor. İnsanların söylediklerinden çok söyleyemedikleriyle daha çok ilgileniyorum mesela. Göründüğümüz gibi değiliz çünkü, hepimiz bir şeyler saklıyoruz. Altında yatan sebebi araştırmaya, neyi neden yaptığımızı anlamaya adayabilirdim hayatımı."


Karın ağrısı sonra başlıyor


Pınar Deniz, oyunculukla ilgili heyecanını şu sözlerle anlattı: "Milyonlarca insanın seni seyredecek olması el ayak titretmiyor değil. Ama oynarken hiç bunu düşünmüyorum. Kimin izlediğiyle ilgilenmiyorum, sadece oynuyorum. Korku ve karın ağrıları sonrasında başlıyor."

Pınar Deniz, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:37 
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