Ege Üniversitesi Türk Müziği Konservatuarı'ndan mezunu olan, yaptığı cover yorumlarıyla yıldızı parlayan Pınar Dikmen şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk da yapıyor. Zülfü Livaneli'nin 'Veda' filminde bir Türk sanat müziği şarkısı seslendiren Pınar Dikmen, oyunculuğu ve şarkıcılığı birlikte yürüteceğini belirtti. Yıllar sonra Ahmet Kaya'nın kült şarkısı 'Arka Mahalleyi' seslendiren Pınar Dikmen, 'Böyle kült olmuş şarkıları okumak hem gurur verici hem de sorumluluğu çok fazla. Kaya ailesine bana bu şarkıyı teslim ettikleri için minnettarım.' dedi. Söz ve müziği Ahmet Kaya'ya ait olan 'Arka Mahallenin' düzenlemesini Abdurrahman Şimşek yaptı, klip yönetmenliğini Uğurcan Uruk üstlendi. Pınar Dikmen'in yeniden yorumladığı 'Arka Mahalle' Wovie etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.