Pınar Ergüner, Serenay Sarıkaya'ya 10 bin lira tazminat ödeyecek

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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sunucu Pınar Ergüner'e karşı açtığı 50 bin TL'lik manevi tazminat davasını kazandı. Ergüner'in kendisi hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle 8 Temmuz 2019 tarihinde dava eden Sarıkaya, mahkeme tarafından haklı görüldü.

10 BİN TL ÖDEYECEK

İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme, tazminat talebini kısmen kabul ederek davalı Pınar Ergüner'in, davacı Serenay Sarıkaya'ya 10 bin lira ödemesine hükmetti. Sarıkaya'nın avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde 8 Temmuz 2019 tarihinde sunucu Pınar Ergüner'in kişilik haklarına saldırı ve hakkında asılsız iddialarda bulunduğunu belirtilmişti.