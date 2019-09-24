Son Dakika Haberleri: Pınar gözyaşlarını tutamadı!
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Pınar gözyaşlarını tutamadı!

1 saat önce

Pınar ve kaynanası Emine Hanım arasındaki sıkıntılar bugünkü bölümde de dvam etti.

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Pınar ve kaynanası Emine Hanım arasındaki sıkıntılar bugünkü bölümde de dvam etti. Pınar, olayları anlattığı sırada anne ve babasının vefatına girdi. Gözleri dolmaya başladı. Anne ve babasını küçük yaşta kaybetmenin verdiği acı programda da gün yüzüne çıktı. Onların ölümünden sonra dayanacağı bir yer bulamadığını söyledi. Eşinin bu durumda kendisini yalnız bırakmadığını; fakat, kaynanası Emine Hanımın sürekli olarak kendisinin karşısında olduğunu söyledi. Ağlamaya başlayan Pınar'ı, Kıymet sarılarak teselli etmeye çalıştı. Bu olaylar yaşanırken Emine Hanımın kayıtsız kalması herkes tarafından büyük eleştiri aldı...


Anne, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:15 
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