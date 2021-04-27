Pınar Gültekin cinayeti davası 12 Temmuz'a ertelendi - Son Dakika

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 16 Temmuz 2020'de vahşice öldürülen Pınar Gültekin ile ilgili davanın duruşması 12 Temmuz'a ertelendi. Duruşma önceki duruşmalar gibi yine gergin bir ortamda geçti.

Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma, sanık Cemal Metin Avcı'nın tutukluluk halinin devamına karar verilerek 12 Temmuz'a ertelendi. Gergin bir ortamda geçen duruşma sonrası Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir ve baba Sıddık Gültekin açıklama yaptı. Avukat Epözdemir, duruşmanın 12 Temmuz'a ertelendiğini ve sanık Cemal Metin Avcı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildiğini belirterek, "Bugün biz yine mahkemede müvekkil ailenin talepleri doğrultusunda reddi hakim talebimizi yineledik. Çünkü bize göre ne yazık ki yargılama hukuki zeminde gitmiyor. Burada adaletin tecellisi, maddi gerçeğin ortaya çıkması için başından beri olağanüstü çaba sarf ediyoruz. Bu cinayetin tek başına işlenemeyeceğini söylüyoruz, başkaca faillerin olduğunu söylüyoruz. Ama mahkeme her nasılsa ABD'ye bir müzekkere yazıyor. Bu müzekkere de ilginç bir şekilde Pınar Gültekin'in geçmiş 2 yıllık telefonundaki video, görüntü ve fotoğrafları istiyor. Android şifresini istiyor. Yani maktuleye ait telefon görüntülerini istiyor. Tabiri caizse Anayasa'nın 20'nci maddesindeki özel hayatın gizliliğini ihlal ediyor. Tabiri caizse burada yargılanan sanki Cemal Metin Avcı değilmiş de Pınar Gültekin'miş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Artık geldiğimiz noktada biz isyan etme noktasına geldik ve reddi hakim talebimizi yeniledik. Dedik ki burada haksız tahrik iddiası bir bıçak. Ortada bir bıçak yok. Adli tıp raporunda bıçak kesisi de yok. Düşünün yargılama öyle bir noktaya geldi ki, dosyanın sanığı mağdur, dosyanın mağduru sanık konumuna gelecek. Bu hukuken kabul edilemez. Mahkeme salonunda da söyledim. Bu saatten sonra iyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. 'Bu saatten sonra dosyaya yapacağınız en büyük katkı çekilmektir ve reddi hakim istiyoruz. Lütfen bu yargılamadan çekilin. Müvekkillerim nezdinde bundan sonra vereceğiniz kararın saygınlığı meşruiyeti tartışılır hale gelir. Verilecek hiçbir karar müvekkillerimi tatmin etmeyecek, kamu vicdanını rahatsız edecek. Adalet duygusu bakımından da müthiş bir tatminsizlik ortaya koyacak' dedim. Buna rağmen reddi hakim taleplerimiz reddediliyor" dedi.

Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin ise, "Ben burada amatör bir Türk filmi gibi bir sahne gördüm. Avcı ailesi bir senaryo yazmış. Muğla 3'üncü Ağırda amatörce oynuyor. Bizi de figüran olarak oynatıyorlar. Ben reddi hakim istedim. Üçüncü duruşmadır, reddi hakim taleplerimiz kabul edilmiyor. Bu bizi çok yaralıyor. Bu yüzden reddi hakim talebimiz kabul edilsin" diye konuştu. - MUĞLA