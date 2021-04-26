MUĞLA GÜLTEKİN AİLESİNİN AVUKATI: 'EZBERLENMİŞ VE KURGULANMIŞ BİR SAVUNMAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ' - 2 - Son Dakika

MUĞLA GÜLTEKİN AİLESİNİN AVUKATI: 'EZBERLENMİŞ VE KURGULANMIŞ BİR SAVUNMAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ' - 2

26.04.2021 18:31

Duruşma sonrasında Gültekin ailesi ve avukatı, basına açıklamalarda bulundu.

Duruşma sonrasında Gültekin ailesi ve avukatı, basına açıklamalarda bulundu. Mahkemenin ABD'ye müzekkere yazmasını haksız tahrik uygulama çabası olarak niteleyen Avukat Rezan Epözdemir, "ABD'ye yazılan müzekkereyle özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor ve yargılanan Pınar Gültekin gibi görünüyor. Burada yargılanan Cemal Metin Avcı'dır. Kendisi profesyonel bir kadın katilidir. Ancak bugün duruşmada tüm kadınlardan özür dileyip, mağdur olduğunu söyledi. Sanki biz katilmişiz gibi Pınar ve ailesi hakaretlere maruz kalıyor. Mahkeme heyeti de buna müdahale etmiyor. Bu yüzden reddi hakim talebinde bulunduk. Özgecan Aslan'da olan, Münevver Karabulut'ta olan burada da oluyor. Ezberlenmiş ve kurgulanmış bir savunmayla karşı karşıyayız. Bu saatten sonra heyetin yargılamaya sunacağı en iyi karar çekilmeleri olacaktır. Yine talebimiz reddedildi. ABD'den beklenen müzekkereye cevap gelir mi gelmez mi bilmiyoruz. Ancak tüm hukuki yollara başvuracağız. Burada adil bir mahkeme yok. Adli Tıp'tan gelen raporda ceset yandığı için kesin bir sonuç içermiyordu. Adli Tıp Genel Kurulu'ndan da benzer cevap gelecektir. Mahkeme ısrarla bunu da istiyor. Türkiye'de her gün kadınlar ve onların aileleri öldürülüyor. Enkaz altında kalan bir aile var. Dosya ve deliller ortada ancak ısrarla bir haksız tahrik indirimi uygulama çabası var. Hiçbir şey bu vahşeti meşrulaştırılamaz. Er ya da geç adalet tecelli edecek" dedi.

'KIZIMIN ÖZEL HAYATI YARGILANIYOR'

Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nden 'adil' bir sonuç çıkmayacağını savunan baba Sıddık Gültekin, "Amatör bir film sahnesi izliyoruz. Avcı ailesi yazmış, mahkeme heyeti oynuyor. Bizleri de figüran olarak kullanıyorlar. Reddi hakkim istiyoruz ancak taleplerimiz kabul edilmiyor. Kızımın özel hayatı yargılanıyor. Sanki sanık bizi, mağdurda Avcı ailesi. Buradaki adalete inanmıyoruz. Adalet Bakanı ve HSYK'ya sesleniyorum. Bizi Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nden kurtarsınlar. Pınar artık sadece bizim değil, tüm ülkenin kızı oldu. Artık Muğla'yı görmek istemiyorum. Her seferinde kızımın ölümü gözümün önüne geliyor" ifadelerini kullandı.

Adalet vurgusunu yineleyen anne Şefika Gültekin ise, "Bu mahkemeden adalet çıkacağını düşünmüyoruz. Biz bu heyeti istemiyoruz. Avcı bizi yaktı, bir de hakim yakmasın" diye konuştu.

MUĞLA GÜLTEKİN AİLESİNİN AVUKATI: 'EZBERLENMİŞ VE KURGULANMIŞ BİR SAVUNMAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ' - 2
MUĞLA GÜLTEKİN AİLESİNİN AVUKATI: 'EZBERLENMİŞ VE KURGULANMIŞ BİR SAVUNMAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ' - 2
MUĞLA GÜLTEKİN AİLESİNİN AVUKATI: 'EZBERLENMİŞ VE KURGULANMIŞ BİR SAVUNMAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ' - 2
MUĞLA GÜLTEKİN AİLESİNİN AVUKATI: 'EZBERLENMİŞ VE KURGULANMIŞ BİR SAVUNMAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ' - 2
MUĞLA GÜLTEKİN AİLESİNİN AVUKATI: 'EZBERLENMİŞ VE KURGULANMIŞ BİR SAVUNMAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ' - 2
MUĞLA GÜLTEKİN AİLESİNİN AVUKATI: 'EZBERLENMİŞ VE KURGULANMIŞ BİR SAVUNMAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ' - 2
MUĞLA GÜLTEKİN AİLESİNİN AVUKATI: 'EZBERLENMİŞ VE KURGULANMIŞ BİR SAVUNMAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ' - 2
MUĞLA GÜLTEKİN AİLESİNİN AVUKATI: 'EZBERLENMİŞ VE KURGULANMIŞ BİR SAVUNMAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ' - 2
MUĞLA GÜLTEKİN AİLESİNİN AVUKATI: 'EZBERLENMİŞ VE KURGULANMIŞ BİR SAVUNMAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ' - 2

Amerika Birleşik Devletleri, Pınar Gültekin, Mahkeme, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUĞLA GÜLTEKİN AİLESİNİN AVUKATI: 'EZBERLENMİŞ VE KURGULANMIŞ BİR SAVUNMAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ' - 2 - Son Dakika


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