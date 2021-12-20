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Pınar Gültekin cinayeti davasında 8'inci duruşma (3) - Son Dakika

Pınar Gültekin cinayeti davasında 8'inci duruşma (3)

20.12.2021 17:07
Pınar Gültekin cinayeti davasında 8'inci duruşma (3)

AVCI İLE İLGİLİ VİDEO VE YOKMuğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde Pınar Gültekin davasının 8'inci duruşmasına tutuklu sanık Cemal Metin Avcı ile tutuksuz sanık Mertcan Avcı, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanıklar Şükrü Gökhan Orhan, Selim Avcı ve Eda...

AVCI İLE İLGİLİ VİDEO VE YOK

Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde Pınar Gültekin davasının 8'inci duruşmasına tutuklu sanık Cemal Metin Avcı ile tutuksuz sanık Mertcan Avcı, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanıklar Şükrü Gökhan Orhan, Selim Avcı ve Eda Karagül ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Rahatsızlığı bulunan Ayten Avcı ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme heyeti, Amerika Birleşik Devletleri'ne yazılan müzekkere sonucu Pınar Gültekin'e ait cep telefonu şifrelerinin gönderildiğini, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yapılan incelemede Cemal Metin Avcı ile ilgili video ve fotoğrafların bulunmadığını açıkladı.'BU YARGILAMA 1,5 YIL SÜRÜNCEMEDE KALDI'Avukat Rezan Epözdemir, "Bizim iddialarımız yargının başından bu yana aynıydı. Cemal, kendisinin videoya alındığını, tehdit edildiğini söylemişti. Sonra 'Bana bıçak çekti yoksa öldürmezdim' dedi. Adli tıp raporunda bıçak yok, bir sıyrık var. Sanığın bu süreçte üç kez haksız tahrik savunmasını değiştirdiği görüldü. Cezasını azaltmak için uğraştı. Maktulenin özel hayatını ihlal edecek şekilde ABD'ye müzekkere yazıldı. Halbuki sanığın iddiaları çelişkiliydi. Buna rağmen mahkeme ABD'ye 2 kez daha müzekkere yazdı. Biz de reddihakim istedik. Bu mahkemenin adalet dağıtmaktan uzak olduğu kanaatindeyiz. 'Siz maktulenin özel hayatını yargılıyorsunuz' dedik. Fakat mahkeme tarafından taleplerimiz reddedildi. Bu yargılama 1,5 yıl sürüncemede kaldı. Bu müzekkere bir algının oluşmasına sebebiyet verdi" dedi.Epözdemir, "Sanık Cemal Metin Avcı'ya ait bir görsel ve bilgi bulunmadığı söyleniyor. Herhangi bir video, yazışma yok. 1,5 yıl maktulenin hayatı kamuoyunda tartışıldı. Ailenin onuru, şerefi, haysiyeti ayaklar altına alındı. Mahkeme bunu ısrarla istedi. Biz bunu nasıl telafi edeceğiz? İnsanlar, 'Bu kız acaba video çekti para mı istedi?' dedi. Biz bunu nasıl telafi edeceğiz? 1,5 yılda hiçbir belge, bilgi yok. Sanığın haksız tahrik savunmaları boşa çıktı" ifadelerini kullandı.Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin ise "Her seferinde binlerce kilometre uzaktan geliyoruz. Baştan sona iftiralarla dolu, ezberletilmiş bir savunmadır. Bu iftiralar beni, akrabalarımızı yaraladı. Arkadaşlarımızın karşısına çıkamaz olduk. Sanki cani biziz, onlar masum. Sanki bunlar Muğla'yı yönetiyor. Ben kahroluyorum. Ben artık bu işi size bırakıyorum. Kendinizi benim yerime koyun. Artık beni anlayın. Sizden adalet bekliyorum" dedi.'SANIRIM BAZI ŞEYLERİ UNUTTU'Cemal Metin Avcı'nın avukatı da "Amerika'dan gelen cevap bize göre eksik bir cevap. Raporda yedekleme yapılan yerler yetersiz. Fotoğraflara yönelik bir içerik gelmesi gerekiyor. Cemal Metin Avcı tarafından 8 bin 50 liranın Pınar'ın hesabına yatırıldığı belgelerle ortadadır. Maktulenin ev arkadaşının tehdide yönelik beyanları bulunmaktadır. ABD'den geri kalan verilerin gönderilmesini istiyoruz. Maktule ile Cemal Metin Avcı arasındaki WhatsApp görüşmelerinin olup olmadığının sorulmasını istiyoruz. Türkiye'de temsilcilik açtılar. Bu mesajlar Cemal Metin Avcı'nın telefonundan çıkmıyor" diye konuştu.Cemal Metin Avcı, "WhatsApp yazışmalarını istiyorum. Yazı eksik gelmiş. Avukat Rezan Epözdemir birkaç kez duruşmaya gelmedi, sanırım bazı şeyleri unuttu" dedi.O anlarda Rezan Epözdemir duruma tepki gösterdi ve "Sanık meseleyi kişiselleştiriyor" diye konuştu.'EPÖZDEMİR DIŞARI ÇIKARILDI'Cemal Metin Avcı, "Dosyada olmayan şeylerle suçlanıyorum. Gönderdiğim 8 bin 50 lira sadece kayıtlı olan. Ben 50 bin lira gönderdim. Benim gönderdiğim paranın haddi hesabı yok. En yakın arkadaşı bunu söylüyor. Ben iftira atmadım. Benim tehdit edildiğim de gönderdiğim paralar da belli. Avukat Rezan Epözdemir şimdi televizyonlara çıkacak. Beni suçlayacak" ifadelerini kullandı. Tepki gösteren Avukat Rezan Epözdemir, mahkeme heyeti tarafından duruşma salonunun dışına çıkarıldı. Epözdemir çıkarılmadan önce, "Mahkeme Avcı'nın ithamlarına karşı sanığı uyarmalıydı. Bu karara itiraz ediyorum" dedi.Mahkeme tarafından itiraz oy birliğiyle reddedildi ve Epözdemir dışarı çıkarıldı. Cemal Metin Avcı son olarak, "Ben medyanın gerçeği öğrenmesini istediğim için bunları söylüyorum. Ben buradan çıkıp açıklama yapamıyorum" ifadelerini kullandı.Mahkeme tarafından, ABD ile WhatsApp Türkiye temsilciliğinden bilgi ve belgelerin istenmemesine, bu konuda yeniden müzekkere yazılmamasına karar verdi. Ayrıca, ABD'den gelen belgelere artık ihtiyaç duyulmadığı, kararın Adalet Bakanlığı aracılığıyla ilgili makamlara bildirileceği belirtildi. Mertcan Avcı'nın bir sonraki celsede duruşma salonuna gelmesi istendi.

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Cavit AKGÜN - FIRAT AKAY/ MUĞLA,


Pınar Gültekin, Orhan Selim, Metin Avcı, Bilişim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pınar Gültekin cinayeti davasında 8'inci duruşma (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pınar Gültekin cinayeti davasında 8'inci duruşma (3) - Son Dakika
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