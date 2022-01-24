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Pınar Gültekin cinayeti davasında 9'uncu duruşma - Son Dakika

Pınar Gültekin cinayeti davasında 9'uncu duruşma

24.01.2022 12:58
Pınar Gültekin cinayeti davasında 9'uncu duruşma

MUĞLA'da, boğularak öldürüldükten sonra varilde yakılan Pınar Gültekin'in (27) cinayet şüphelisi Cemal Metin Avcı (32) ile kardeşi, annesi ve babasının da aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

MUĞLA'da, boğularak öldürüldükten sonra varilde yakılan Pınar Gültekin'in (27) cinayet şüphelisi Cemal Metin Avcı (32) ile kardeşi, annesi ve babasının da aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılanmasına devam edilecek. Sanıklar bugün saat 14.00'te 9'uncu kez hakim karşısına çıkacak.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020'de kayboldu. Soruşturma kapsamında 5 gün sonra gözaltına alınan eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, çıkan kavgada Gültekin'i boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Gültekin'in kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar Gültekin, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı ise çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheliler hakkında dava açıldı.

Mertcan Avcı, 15 Şubat 2021'deki duruşmada, imza atma yükümlülüğü ve yurt dışı çıkışına çıkış yasağı ile tahliye edildi.AVUKATTAN İTİRAZPınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, sanık Cemal Metin Avcı'nın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı Eda Karagün ile ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın da 'delilleri yok etme, gizleme ve değiştirme' suçunu işlediğini iddia ederek şikayetçi oldu. Muğla Cumhuriyet Savcılığı, 2 Ekim 2020'de şüpheliler hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Avukat Epözdemir ise karara itiraz etti. Muğla Sulh Ceza Hakimliği de itirazın kesin olarak reddine hükmetti. Epözdemir, Muğla Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği kesin kararın Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına bozulması istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Başsavcılık, kararı bozarak 4 şüpheli hakkında iddianame hazırlanmasına karar verdi.AYRI AYRI CEZALANDIRILMASI TALEBİSavcılık, şüpheliler Selim Avcı, Ayten Avcı, Eda Karagün ile Şükrü Gökhan Orhan'ın kasten adam öldürme sonrasındaki zaman diliminde, olay mahalline birlikte gidip, suç delillerini yok ederek, gizlediklerine dair haklarında yeterli şüphe bulunduğuna kanaat getirerek ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesini talep etti. Mahkeme, ilerleyen süreçte, her iki dosyanın birleştirilmesine karar verdi. Geçen yıl 27 Eylül'de görülen 6'ncı duruşmada, cinayetten sonra olay yerine giderek delilleri gizlemeye çalıştıkları iddia edilen sanığın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın da savunmaları alındı. Şüphelilerin tamamı savunmalarında, suçlamaları reddetti.

Sanıklar bugün 9'uncu kez hakim karşısına çıkacak. Saat 14.00'te başlayacak duruşmaya, Gültekin'in ailesinin yanı sıra tutuksuz yargılanan sanıkların da katılması bekleniyor.


Pınar Gültekin cinayeti davasında 9'uncu duruşma
Pınar Gültekin cinayeti davasında 9'uncu duruşma
Pınar Gültekin cinayeti davasında 9'uncu duruşma
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Pınar Gültekin, Metin Avcı, Cinayet, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pınar Gültekin cinayeti davasında 9'uncu duruşma - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pınar Gültekin cinayeti davasında 9'uncu duruşma - Son Dakika
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