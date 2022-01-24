Üye Girişi
Pınar Gültekin cinayeti davasında 9'uncu duruşma (2) - Son Dakika

Pınar Gültekin cinayeti davasında 9'uncu duruşma (2)

24.01.2022 14:34
Pınar Gültekin cinayeti davasında 9'uncu duruşma (2)

PINAR, YAKILMADAN ÖNCE YAŞIYORMUŞMuğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde Pınar Gültekin davasının 9'uncu duruşmasına tutuklu sanık Cemal Metin Avcı, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanıklar Mertcan Avcı, Şükrü Gökhan Orhan, Selim Avcı, Eda Karagül ile...

PINAR, YAKILMADAN ÖNCE YAŞIYORMUŞ

Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde Pınar Gültekin davasının 9'uncu duruşmasına tutuklu sanık Cemal Metin Avcı, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanıklar Mertcan Avcı, Şükrü Gökhan Orhan, Selim Avcı, Eda Karagül ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Rahatsızlığı bulunan Ayten Avcı ise duruşmaya katılmadı. Yoklama ile başlayan duruşmada, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulu'nca gönderilen rapor okundu. Raporda heyetin yaptığı kapsamlı inceleme sonrası Pınar Gültekin'in yaşadığı sırada alevlere maruz kaldığı ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Fırat AKAY-Cavit AKGÜN/MUĞLA, -


YORUMLAR
500

Pınar Gültekin, Orhan Selim, Metin Avcı, Bilişim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pınar Gültekin cinayeti davasında 9'uncu duruşma (2) - Son Dakika


9750 TL kira istedi! Kiracılar kabul etmeyince, çareyi iftira atmakta buldu: Eve giren çıkan belli değil 9750 TL kira istedi! Kiracılar kabul etmeyince, çareyi iftira atmakta buldu: Eve giren çıkan belli değil         
14:35
"Sezen Aksu bir demokrattır" diyen Nagehan Alçı, 10 yıl önce çekilen fotoğrafı paylaştı "Sezen Aksu bir demokrattır" diyen Nagehan Alçı, 10 yıl önce çekilen fotoğrafı paylaştı         
14:26
Sedef Kabaş tutuklanmıştı! Bir ceza da RTÜK'ten geldi Sedef Kabaş tutuklanmıştı! Bir ceza da RTÜK'ten geldi         
14:22
Fatma Girik'in en büyük korkusu, yaşlı annesinden önce ölmekti: Ne yapacak bensiz? Fatma Girik'in en büyük korkusu, yaşlı annesinden önce ölmekti: Ne yapacak bensiz?         
14:14
Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda         
13:39
Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu         
12:19
Çalışma şartlarına isyan ettiler! Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore asker tarafından alıkonuldu Çalışma şartlarına isyan ettiler! Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore asker tarafından alıkonuldu         
12:00
Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi         
11:58
Savaş ihtimali yükseliyor! ABD, Ukrayna'daki diplomatlara ülkeden çıkma talimatı verdi Savaş ihtimali yükseliyor! ABD, Ukrayna'daki diplomatlara ülkeden çıkma talimatı verdi         
11:29
Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor         
10:28
Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum! Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum!         
10:12
Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek         
10:04
Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi         
09:19
Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu         
08:27
Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor         
07:52
İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı         
20:49

Son Dakika Haberleri
14:26 HDP'li Semra Güzel hakkındaki yeni fezleke! Öldürülen teröristle fotoğrafları çıkmıştı
14:25 Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor
14:25 "Sezen Aksu bir demokrattır" diyen Nagehan Alçı, 10 yıl önce çekilen fotoğrafı paylaştı
14:22 Sedef Kabaş tutuklanmıştı! Bir ceza da RTÜK'ten geldi
14:19 Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu
14:13 Fatma Girik'in en büyük korkusu, yaşlı annesinden önce ölmekti: Ne yapacak bensiz?
14:06 Fenerbahçe'de İsmail Kartal ve Mesut Özil arasında soğuk savaş
14:05 Bu mahallede koronavirüs vakası hiç görülmedi! Aldıkları önlem şaşırttı
14:03 Kara kış Pelin Akil'e engel olamadı! Mayoyla kendisini karın içine bıraktı
14:02 Yüzde 11'lik zammı yetersiz bulan Trendyol'un moto kuryeleri kontak kapattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 14:43:13. #1.12#
SON DAKİKA: Pınar Gültekin cinayeti davasında 9'uncu duruşma (2) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement