Pınar Gültekin cinayeti davasında 9'uncu duruşma (2) - Son Dakika

PINAR, YAKILMADAN ÖNCE YAŞIYORMUŞ

Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde Pınar Gültekin davasının 9'uncu duruşmasına tutuklu sanık Cemal Metin Avcı, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanıklar Mertcan Avcı, Şükrü Gökhan Orhan, Selim Avcı, Eda Karagül ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Rahatsızlığı bulunan Ayten Avcı ise duruşmaya katılmadı. Yoklama ile başlayan duruşmada, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulu'nca gönderilen rapor okundu. Raporda heyetin yaptığı kapsamlı inceleme sonrası Pınar Gültekin'in yaşadığı sırada alevlere maruz kaldığı ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Fırat AKAY-Cavit AKGÜN/MUĞLA, -