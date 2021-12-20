Pınar Gültekin cinayeti davasında sanık konuştu, avukat kendini tutamadı - Son Dakika

Pınar Gültekin cinayeti davasının 8'inci duruşması, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı SEGBİS aracılığı ile katılırken, cinayetten sonra olay yerine giderek delilleri gizlemeye çalıştıkları suçlamasıyla haklarında iddianame hazırlanan sanığın babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan da duruşmada hazır bulundu.

PINAR'IN TELEFONUYLA İLGİLİ RAPOR GELDİ

Duruşmada ABD'den Pınar Gültekin'in kullandığı telefon şifresinin gönderildiği, veriler üzerinde yapılan inceleme sonrası Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Amirliği tarafından düzenlenen raporun mahkemeye geldiği belirtildi. Pınar'ın telefonundan alışveriş sitelerinin maillerinin çıktığı, başka da bir tespit çıkmadığı belirtildi. Adli Tıp Kurumundan ek rapor tanzimi için yazılan müzekkereye ise henüz cevap gelmediği kaydedildi.

AVUKAT EPÖZDEMİR: SANIĞIN SAVUNMALARI BOŞA ÇIKTI

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "Sanık Cemal Metin Avcı'ya ait bir görsel ve bilgi bulunmadığı söyleniyor. Herhangi bir video, yazışma yok. 1,5 yıl maktulenin hayatı kamuoyunda tartışıldı. Ailenin onuru, şerefi, haysiyeti ayaklar altına alındı. Mahkeme bunu ısrarla istedi. Biz bunu nasıl telafi edeceğiz. Bu kız acaba para mı istedi, video çekti para mı istedi dedi insanlar. Biz bunu nasıl telafi edeceğiz. 1,5 yılda hiçbir belge, bilgi yok. Sanığın haksız tahrik savunmaları boşa çıktı" ifadelerini kullandı.

PINAR'IN BABASI SIDDIK GÜLTEKİN: SANKİ CANİ BİZİZ, ONLAR MASUM

Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin ise, "Her seferinde binlerce kilometre uzaktan geliyoruz. Baştan sona doğru iftiralarla dolu, ezberletilmiş bir savunmadır. Bu iftiralar beni, akrabalarımızı yaraladı. Arkadaşlarımızın karşısına çıkamaz olduk. Sanki cani biziz, onlar masum. Sanki bunlar Muğla'yı yönetiyor. Ben kahroluyorum. Ben artık bu işi size bırakıyorum. Kendinizi benim yerime koyun, artık beni anlayın. Sizden adalet bekliyorum" diye konuştu.

"CEMAL'İN PINAR'A 8 BİN 59 LİRA YATIRDIĞI ORTADA"

Cemal Metin Avcı'nın avukatı ise, "Amerika'dan gelen cevap bize göre eksik bir cevap. Raporda yedekleme yapılan yerler yetersiz. Fotoğraflara yönelik bir içerik gelmesi gerekiyor. Cemal Metin Avcı tarafından 8 bin 50 liranın Pınar'ın hesabına yatırıldığı belgelerle ortadadır. Maktulenin ev arkadaşının tehdide yönelik beyanları bulunmaktadır. ABD'den geri kalan verilerin gönderilmesini istiyoruz. Maktule ile Cemal Metin Avcı arasındaki WhatsApp görüşmelerinin olup olmadığının sorulmasını istiyoruz. Türkiye'de temsilcilik açtılar. Bu mesajlar Cemal Metin Avcı'nın telefonundan çıkmıyor" dedi.

CEMAL METİN AVCI KONUŞTU, SALON KARIŞTI

Duruşmaya SEGBİS kanalıyla bağlanan sanık Cemal Metin Avcı, "WhatsApp yazışmalarını istiyorum. Icloud'dan yazı eksik gelmiş. Avukat Rezan Epözdemir birkaç kez duruşmaya gelmedi, sanırım bazı şeyleri unuttu" dedi. Avukat Epözdemir bu sözlere tepki göstererek, "Sanık meseleyi kişiselleştiriyor" dedi.

Ardından Cemal Metin Avcı, "Dosyada olmayan şeylerle suçlanıyorum. Gönderdiğim 8 bin 50 lira sadece kayıtlı olan. Ben 50 bin lira gönderdim. Benim gönderdiğim paranın haddi hesabı yok. En yakın arkadaşı bunu söylüyor. Ben iftira atmadım. Benim tehdit edildiğim de, gönderdiğim paralar da belli. Avukat Rezan Epözdemir şimdi televizyonlara çıkacak beni suçlayacak" dedi.

SANIĞA TEPKİ GÖSTEREN AVUKAT, SALONDAN ÇIKARILDI

Sanık Avcı'ya tepki gösteren avukat Rezan Epözdemir, mahkeme heyeti tarafından duruşma salonunun dışına çıkarıldı. Epözdemir çıkarılmadan önce, "Mahkeme Avcı'nın ithamlarına karşı sanığı uyarmalıydı. Bu karara itiraz ediyorum" dedi. Mahkeme tarafından itiraz oy birliği ile reddedildi ve Epözdemir dışarı çıkarıldı. Cemal Metin Avcı son olarak, "Ben medyanın gerçeği öğrenmesini istediğim için bunları söylüyorum. Ben buradan çıkıp açıklama yapamıyorum" ifadelerini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

24 Ocak 2022 tarihine ertelenen duruşmada, sanık Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın bir sonraki celsede duruşma salonuna gelmesi istendi.

Duruşma sonrası Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, 1,5 yıldır ABD'ye müzekkere yazıldığını, 1,5 yıldır katledilen Pınar Gültekin'in telefonundaki bilgi, belge ve videoların sorgulandığını, sanıkları yargılamak yerine maktülün özel hayatının yargılandığını söyledi.

Baba Sıddık Gültekin ise, tek isteklerinin adalet olduğunu belirterek, "Adaletten başka bir şey istemiyoruz. Bu mahkemede adaletin çıkacağına hiç inanmıyorum. İnancımı da yitirdim. Artık mahkemeye de gelmek istemiyorum. Kendileri çalsın kendileri oynasınlar. Artık bugün istiyorum ki katili de dışarı çıkarsınlar. Tek isteğim bu. Ceza vermiş vermemiş zaten biz bitmişiz. Hiç umurumda bile değil" derken, anne Şefika Gültekin ise "Buradan adalet çıkmaz. Burada adalet yok" dedi.

Sanık Cemal Metin Avcı, kendisinin hemcinsleri ile çıplak videosunun çekildiğini ve Pınar Gültekin tarafından tehdit edildiğini iddia etmişti.