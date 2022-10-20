Muğla 'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Cemal Metin Avcı 'nın cezası, uygulanan haksız tahrik indirimiyle 23 yıla düşürülmüştü. Mahkeme, Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı ve diğer sanıkların beraatine hükmetmişti.

Kaynak: AA

Pınar Gültekin, Ceza Dairesi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pınar Gültekin cinayeti davasında yapılan istinaf başvurusu geri gönderildi - Son Dakika

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