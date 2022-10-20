Pınar Gültekin cinayeti davasında yapılan istinaf başvurusu geri gönderildi - Son Dakika
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Pınar Gültekin cinayeti davasında yapılan istinaf başvurusu geri gönderildi

20.10.2022 18:14
Pınar Gültekin cinayeti davasında yapılan istinaf başvurusu geri gönderildi

Pınar Gültekin cinayeti davasında yapılan istinaf başvurusu, usulde eksiklikler olduğu gerekçesiyle geri gönderildi.

Pınar Gültekin cinayeti davasında yapılan istinaf başvurusu, usulde eksiklikler olduğu gerekçesiyle geri gönderildi.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, yapılan istinaf başvurusunda, gerekçeli kararın tebliğ aşamasında bir takım usul eksiklikleri olduğuna karar verdi.

Bu sebeple başvurunun yeniden incelenmek üzere hükmü veren mahkemeye geri gönderildiği öğrenildi.

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Cemal Metin Avcı'nın cezası, uygulanan haksız tahrik indirimiyle 23 yıla düşürülmüştü. Mahkeme, Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı ve diğer sanıkların beraatine hükmetmişti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı da Avcı kardeşler hakkında verilen kararları istinafa taşımıştı.

Kaynak: AA
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Pınar Gültekin, Ceza Dairesi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pınar Gültekin cinayeti davasında yapılan istinaf başvurusu geri gönderildi - Son Dakika

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