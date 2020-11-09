Pınar Gültekin cinayet duruşması başladı - Son Dakika

- Pınar Gültekin cinayet duruşması başladı

Av. Epözdemir: "Ara kararın bir anlamı yok"

Muğla'da Temmuz ayında cesedi yakılmasının ardından üzeri beton dökülerek öldürülen Pınar Gültekin cinayetinin ilk duruşması başladı.

Pınar Gültekin'in aile avukatı Rezan Epözdemir, arar kararların önemli ölçüde ifa edildiğini yazılan müzekkerin bir anlamının olmadığını söyledi.

MUĞLA - Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesi ile ilgili ilk duruşma Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde başladı. Duruşma öncesi kadın cinayetlerine yönelik değişik gruplar kadın cinayetlerinde yaşamını yitiren kadınların isimlerini tek tek okudu.

16 Temmuz'da kaybolan ve 21 Temmuz'da cesedi bir varil içinde cesedi yanmış vaziyette bulunan 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın ilk duruşması öncesi Muğla Adliyesi önünde geniş güvenlik önlemleri alındı. Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri adliye çevresine bariyer ile kapatırken, adliye girişlerinde kimlik kontrolü yaptı.

Duruşma öncesi Pınar Gültekin'in aile avukatı Rezan Epözdemir ara kararlar ile ilgili açıklama yaptı. Av. Epözdemir, "Ara kararlar önemli ölçüde ifa edildi zaten. Adli Tıp'a yazılan müzekkerenin bir anlamı yok. Zaten maktulenin cesedi tamamen yandığı için ölüm sebebini tespit etmem bilimsel olarak mümkün değil. Ha keza ölüm sebebinin dışında ölüm zamanını da tespit etmek mümkün değil. Buna ilişkin mahkemenin bir ara kararı vardı. Bunun yargılanmanın haline meüssir olmadığını düşünüyoruz. Ceza Muhakemesi kanununu 270'inci maddesine göre de bunun dosyaya hiçbir şey katmayacağını düşünüyoruz. Bir iki dijitallerin incelenmesine dair ara kararların da yargılamada şimdiden söylemek çok uygun olmaz. Çünkü çapraz sorguda bir takım sorular soracağız sanığa. Yargılamada artık ihtiyaç kalmayacağını düşünüyoruz. Biz dosyanın Başsavcılık makamına tevdiini isteyeceğiz bu celse esas hakkında mütalaa. Müştekiler, tanıklar ve sanıklar dinlendikten sonra. Müştekiler hazır. Sanıkların da duruşmada dinlenmesine yönelik talebimizi söyledik. Mahkeme bu yönde karar verdi. Bu celse biz Başsavcılık makamına mütalaanın hazırlanması yönünde dosyanın tevdiini talep edeceğiz" dedi.