Pınar Gültekin cinayeti sanığı, boşanma davası için ifade verdi - Son Dakika

Pınar Gültekin cinayeti sanığı, boşanma davası için ifade verdi

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğarak öldürüp, varile koyarak yaktığı cesedini betona gömdüğünü itiraf ederek, tutuklanan bar işletmecisi Cemal Metin Avcı, eşiyle olan boşanma davası için Afyonkarahisar'da ifade verdi.

Pınar Gültekin cinayeti sanığı, boşanma davası için ifade verdi, System.String[]

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğarak öldürüp, varile koyarak yaktığı cesedini betona gömdüğünü itiraf ederek, tutuklanan bar işletmecisi Cemal Metin Avcı, eşiyle olan boşanma davası için Afyonkarahisar'da ifade verdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarda şüpheli ifadeleri nedeniyle gözaltına alınan Cemal Metin Avcı ifadesinde, Pınar'ı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verilirken, şüpheli, sevk edildiği adliyede 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EŞİNE 5 MİLYON TL TAZMİNAT ÖDEMEYİ KABUL ETTİ

Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, eşi tarafından Muğla'da açılan anlaşmalı boşanma davası için dün sabah Afyonkarahisar 1'inci Aile Mahkemesi'nde ifade verdi. Afyonkarahisar Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cemal Metin Avcı, cezaevi jandarmasının geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye getirildi. 7 Ağustos 2020 tarihinde anlaşmalı boşanma protokolüne attığı imzayı teyit eden Cemal Metin Avcı, boşanma davasında gündeme gelecek olan protokol şartlarına yönelik hakimin sorularını da cevaplandırdı. Cemal Metin Avcı, boşanma protokolünde yer alan, eşiyle ortak çocukları C.A.'nın velayetinin annesine verilmesini, karar kesinleştikten sonra çocuğu için aylık 2 bin 500 TL nafaka ödemeyi kabul etti. Eşine maddi manevi tazminat bedeli olarak 5 milyon TL ödemeyi kabul eden Avcı, ödemeyi yapamaması halinde kendisine ait şirketin bedel talep etmeksizin eşine devrini, aynı zamanda Muğla'da bulunan bir taşınmazla iki ayrı aracı da devretmeyi kabul etti. Avcı'nın Afyonkarahisar 1'inci Aile Mahkemesi'nce alınan ifadesi Muğla Aile Mahkemesi'ne gönderildi.


Pınar Gültekin, Metin Avcı, Muğla, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 19:13 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pınar Gültekin cinayeti sanığı, boşanma davası için ifade verdi - Son Dakika

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