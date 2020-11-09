Pınar Gültekin cinayeti sanığı Cemal Metin Avcı: Öldürme gibi bir amacım yoktu - Son Dakika

MUĞLA'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) öldüren ve cesedini varil içine koyup, yaktıktan sonra üzerine beton döken Cemal Metin Avcı (32) hakkında 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, kardeşi Mertcan Avcı'nın (26) cinayete 'yardım ve yataklık' suçlamasıyla 5 yıl hapis istemiyle yargılandıkları davanın ilk duruşmasında söz alan tutuklu sanık Cemal Metin Avcı, "Çok pişmanım. Benim de hayatım bitti. Öldürme gibi bir amacım yoktu" dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında gözaltına alınan genç kızın eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, Pınar'ı çıkan kavgada boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup, yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Muğla Jandarma Komutanlığı ve Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 3 ay süren çalışma sonunda, HTS kayıtlarından, tutuklu şüpheli Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden, ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cemal Metin Avcı, 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan, kardeşi Mertcan Avcı da 'yardım ve yataklık' suçundan hakim karşısına çıktı. Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya koronavirüs önlemleri kapsamında sınırlı sayıda izleyici alınırken, davayı izleyenlere dezenfektan sıkıldı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı, öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin ve annesi Şefika Gültekin ile tarafların avukatları katıldı. Gültekin ailesinin avukatı, Pınar Gültekin'in anne ve babasının da olaydan zarar gördüğünü gerekçe göstererek, müşteki olarak davaya müdahil olmalarını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.