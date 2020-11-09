Pınar Gültekin cinayeti sanığı Cemal Metin Avcı: Öldürme gibi bir amacım yoktu (3) - Son Dakika

'GEREKİRSE ANAYASA MAHKEMESİ'NE GİDECEĞİZ'

Pınar Gültekin'in devam eden duruşmasında verilen arada konuşan Avukat Reza Epözdemir, cinayette ailenin de cinayet yerindeki delilleri yok etmeye çalıştığını iddia etti. Epözdemir, gerekirse Anayasa Mahkemesi'ne 6 ay içerisinde başvuracaklarını kaydetti.

Pınar Gültekin cinayeti ile ilgili görülen davada ara verilmesi ile Avukat Reza Epözdemir, gazetecilere açıklamada bulundu. Avukat Epözdemir açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bağ evinden kimsenin haberi yok, niçin gidiyorsunuz, onlar bu cinayetten haberdar ve delilleri karartmaya gidiyorlar. Cinayet delillerini tahrip etmeye gidiyorlar, delilleri yok etme girişiminde bulunuyorlar. Hepsi 10.20 sularında gidiyor, hepsinin ifadesi aynı cümlelerden oluşuyor, eve girdiğimizde tertemizdi, biz temizlemedik. Bu kadar tesadüf olabilir mi hayatın akışına aykırı, cinayet günü ve saatinde, cinayet mahallinde babanın ortağının kullandığı aracın aynısı, aynı model, aynı renk benzer araçlar mobese kameralarına giriyor ama biz bunu tesadüf olarak nitelendirdik. Bu konularla ilgili Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz etmiştik, bu kararla ilgili istinaf ve temyiz yolu kapalıydı. Bizim elimizde bir tane mekanizma vardı o da Adalet Bakanlığı 'na başvuru. Adalet Bakanlığı'na 330'uncu maddesi gereğince başvurduk. Adalet Bakanlığı'nın çok kısa sürede değerlendirme yapacağını ümit ediyoruz. Bundan sonra hukuki mücadelemiz devam edecek. Gerekirse sonuna kadar Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapacağız. Sonrasında ise İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapacağız. 6 ay içerisinde uluslararası mahkemelere kamu vicdanının rahatlaması için gideceğiz. Adaletin tecellisi, maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına kadar hukuk devleti olarak başvurularımızı kullanacağız."

Tolga TAHÇI- Hasan AKYILDIZ/MUĞLA,