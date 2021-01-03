Pınar Gültekin cinayeti sanığına "cezai ehliyeti tam" raporu - Son Dakika

Pınar Gültekin cinayeti sanığına "cezai ehliyeti tam" raporu

03.01.2021 15:57
Pınar Gültekin cinayeti sanığına

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Cemal Metin Avcı ile ilgili hazırlanan raporda, sanığın akıl sağlığının yerinde ve cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Cemal Metin Avcı ile ilgili hazırlanan raporda, sanığın akıl sağlığının yerinde ve cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.

Mahkemece istenen, sanık Avcı'nın akıl sağlığı ile maktulün ölüm nedeni ve zamanıyla ilgili raporlar, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava dosyasına, yarın yapılacak ikinci duruşma öncesi ulaştı.

Sanığın Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde yapılan muayenesinin ardından hazırlanan raporda, Avcı'nın davranışlarını yönlendirme yeteneğini azaltacak veya kaldıracak düzeyde bir akıl hastalığı bulunmadığı, akıl sağlığının tam ve yerinde, ceza ehliyetinin olduğu kaydedildi.

Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulundan gelen raporda ise Gültekin'in ölümünün boyna basıya bağlı olarak meydana gelmiş olabileceği bildirildi.

Raporda "Boyna bası eylemi sonrası kişi yaşıyor iken yakılmasına bağlı da ölümün meydana gelmiş olabileceği, mevcut verilerle bu mekanizmalar arasında tıbben ayrım yapılamadığı, cesedin ileri derecede yanmış olması ve yumuşak dokuların büyük oranda bulunamaması nedeniyle mevcut verilerle ölüm zamanının belirlenemediği" bilgilerine yer verildi.

Davanın ikinci duruşması yarın yapılacak.

Akyaka Mahallesi'nde tek başına yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) kaybolduktan 5 gün sonra 21 Temmuz 2020'de cesedinin bulunmasıyla ilgili genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı tutuklanmıştı.

Davanın 9 Kasım 2020'deki ilk duruşmasında mahkeme heyeti, Gültekin'in kesin ölüm nedeninin saptanması için Adli Tıp Kurumundan rapor istenmesine ve sanık Cemal Metin Avcı'nın akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için hastaneye sevk edilmesine karar vermişti.

Pınar Gültekin, Üniversite, Metin Avcı, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pınar Gültekin cinayeti sanığına 'cezai ehliyeti tam' raporu - Son Dakika


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