Pınar Gültekin cinayetinde adli tıp raporu dehşeti ortaya koydu - Son Dakika

Pınar Gültekin cinayetinde adli tıp raporu dehşeti ortaya koydu

MUĞLA'nın Ula ilçesinde bar işletmecisi Cemal Metin Avcı tarafından öldürüldükten sonra varil içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin (27) cinayetinde yeni gelişme ortaya çıktı. Raporda, Gültekin'in cenin pozisyonunda varile konulduğu, 1.5 cm kalınlığında bir halatla sıkıca bağlandığı anlatıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında şüpheli ifadeleri nedeniyle gözaltına alınan Cemal Metin Avcı ifadesinde, Pınar'ı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi. Şüpheli sevk edildiği adliyede 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

Pınar Gültekin'in cesedi üzerinde yapılan adli tıp incelemesi, geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Adli tıp raporuna göre; Cemal Metin Avcı tarafından Gültekin'in cenin pozisyonunda varile konulduğu, 1.5 cm kalınlığında bir halatla sıkıca bağlandığı ortaya çıktı. Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nce hazırlanan otopsi raporundaki kan donduran detaylar şöyle: Raporda, Gültekin'in cesedinin varil içerisinde betonla birleştiği, cesedin genel olarak vücudunun büyük bölümünün yandığı belirtildi. Cesedin bulunduğu varilin morg masasına getirildiği dosyada yer alırken, varilin kesim işlemleri ise elektrikli bir spiral kullanılarak açıldığı kaydedildi. Varil içerisinde küçük ve büyük tahta parçalarının yakıldığı da rapora yansıdı. Gültekin'in cesedin benzinle yakıldığı, yakma işlemi sırasında yangın hızlandırıcı kullanılıp kullanılmadığına yönelik örnek alındığı ifade edildi. Gültekin'in varilin içerisinde cenin pozisyonunda konulduğu ve iki dişinin de arbede sırasında kırık olduğu rapora yansıdı. Raporda, varilin alt kısmına bulunan betonun hemen üstüne ise tahtaların yerleştirildiği ortaya çıktı. Halatın 6 defa boyuna dolanmış ve iyice sıkıştırılmış olduğu, sıkıştırma nedeniyle boyun ile bağ arasına parmağın giremediği, yedinci halkanın da dişlerin altından ağız içinden geçtiği raporda yer verildi.

Hasan AKYILDIZ/ MUĞLA, (DHA)

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