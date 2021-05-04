Pınar Gültekin cinayetinde ikinci defa reddi hakim talebi - Son Dakika

Pınar Gültekin cinayetinde ikinci defa reddi hakim talebi

04.05.2021 12:49

Pınar Gültekin cinayetinde ikinci defa reddi hakim talebi Pınar Gültekin cinayeti duruşmasının mahkeme heyeti hakkında Gültekin ailesi ikinci defa reddi hakim başvurusunda bulundu Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in aile avukatı Rezan Epözdemir, ikinci defa mahkeme heyeti hakkında reddi...

Pınar Gültekin cinayetinde ikinci defa reddi hakim talebi

Pınar Gültekin cinayeti duruşmasının mahkeme heyeti hakkında Gültekin ailesi ikinci defa reddi hakim başvurusunda bulundu

MUĞLA - Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in aile avukatı Rezan Epözdemir, ikinci defa mahkeme heyeti hakkında reddi hakim talebinde bulundu. Gerekçe olarak 26 Nisan tarihli duruşmada sanıkların maktul ve ailesine hakaret iddiaları ile mahkeme tarafından ABD'ye yazılan Pınar Gültekin'in cep telefonuna ait Icloud şifresinin istenmesi ile ilgili müzekkere gösterildi.

26 Nisan'da görülen celsede mahkeme salonu bazı tanık ifadeleri sonrası tekrar karışmıştı. Mahkeme heyeti tarafından Pınar Gültekin'in cep telefonunda katil zanlısı Cemal Metin Avcı'ya ait görüntüler bulunduğu ifade edilmiş ve Pınar Gültekin'in cep telefonuna ait Icloud şifresinin ABD'den istenmesi için müzekkere yazılmıştı. Yazılan müzekkerede eksiklik olduğu ileri sürülerek mahkemeden tekrar müzekkere istenmişti.

Pınar Gültekin'in aile avukatı Rezan Epözdemir, ailenin talebi üzerine daha önce talep ettikleri ve kabul edilmeyen reddi hakim taleplerini ikinci defa talep ettiler. İkinci defa reddi hakim talebi yazısı Muğla 1'inci ağır Ceza Mahkemesi başkanlığına gönderilmek üzere 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına iletildi.

Pınar Gültekin'in aile avukatı Rezan Epözdemir, reddi hakim taleplerinin gerekçesini açıklarken, "26 Nisan tarihli celsede, sanık tarafından yargılama ile ilgisi olmamasına rağmen maktule, ailesine ve tarafımıza hakaretlerde bulunulmasına mahkeme heyeti tarafından uyarıda dahi bulunmayarak göz yumulması ve bu halde dahi kızları katledilen acılı ailenin susturulmaya çalışılması. Ayrıca soruşturma aşamasında celbi istenen delile ilişkin ara karardan rücu talebimizin değerlendirilmesi esnasında, mahkemenin doğrudan kendisinin değerlendirme yapması gerekirken, CMK 206/3 hükmünün hatalı şekilde yorumlanması neticesinde cumhuriyet savcısı ile sanık ve müdafiilerinin de görüşlerinin alınması suretiyle delilin toplanması talebinden vazgeçilmesi talebimizin reddine karar verilmiş olması ve açıklanan diğer nedenlerle reddi hakim ve çekilme talebimizin CMK m. 31 uyarınca geri çevrilmesi kararına ilişkin olarak, CMK 31/3 hükmü uyarınca bu kararın itirazen kaldırılması ve reddi hakim talebimizin kabul edilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz" denildi.

Pınar Gültekin cinayetinde ikinci defa reddi hakim talebi
Pınar Gültekin cinayetinde ikinci defa reddi hakim talebi
Pınar Gültekin cinayetinde ikinci defa reddi hakim talebi
Pınar Gültekin cinayetinde ikinci defa reddi hakim talebi
Pınar Gültekin cinayetinde ikinci defa reddi hakim talebi
Pınar Gültekin cinayetinde ikinci defa reddi hakim talebi

Rezan Epözdemir, Pınar Gültekin, Mahkeme, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pınar Gültekin cinayetinde ikinci defa reddi hakim talebi - Son Dakika


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