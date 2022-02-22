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Pınar Gültekin cinayetinde ikinci tutuklama - Son Dakika

Pınar Gültekin cinayetinde ikinci tutuklama

22.02.2022 12:57

- Pınar Gültekin cinayetinde ikinci tutuklama Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı tarafından sanık Cemal Metin Avcı'nın kardeşi hakkında 'kasten öldürmeye iştirak' nedeniyle yapılan suç duyurusu sonrası Mertcan Avcı tutuklandı Muğla'da vahşice öldürülen Pınar Gültekin cinayeti davasında genç...

- Pınar Gültekin cinayetinde ikinci tutuklama

Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı tarafından sanık Cemal Metin Avcı'nın kardeşi hakkında 'kasten öldürmeye iştirak' nedeniyle yapılan suç duyurusu sonrası Mertcan Avcı tutuklandı

MUĞLA - Muğla'da vahşice öldürülen Pınar Gültekin cinayeti davasında genç kızın ailesinin avukatının 'kasten öldürmeye iştirak' nedeniyle suç duyurusunda bulunduğu sanık Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı tutuklandı.

Muğla'da bir buçuk yıl önce erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından diri diri yakılarak öldürülen Pınar Gültekin cinayetinde karar duruşması öncesi katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı ile ilgili 'kasten öldürme' suçuna iştirak ettiği yönünde Pınar Gültekin'in avukatı Rezan Epözdemir tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu. Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 10'uncu duruşmada savcılık tarafından yapılan suç duyurusunun beklenilmesi için karar duruşması 11 Nisan'a ertelenmişti. Savcılık tarafından dosya sulh ceza mahkemesine gönderildi. Sabah saatlerinde gözaltına alınan Mertcan Avcı, sulh ceza mahkemesince tutuklandı.

Pınar Gültekin cinayetinde ikinci tutuklama
Pınar Gültekin cinayetinde ikinci tutuklama
Pınar Gültekin cinayetinde ikinci tutuklama

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Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! Katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da tutuklandı Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! Katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da tutuklandı Pınar Gültekin cinayetinde ikinci tutuklama Pınar Gültekin cinayetinde ikinci tutuklama Pınar Gültekin cinayetinde katil zanlısının kardeşi Mertcan Avcı tekrar tutuklandı Pınar Gültekin cinayetinde katil zanlısının kardeşi Mertcan Avcı tekrar tutuklandı

Pınar Gültekin, Metin Avcı, Muğla, Sulh, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pınar Gültekin cinayetinde ikinci tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pınar Gültekin cinayetinde ikinci tutuklama - Son Dakika
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