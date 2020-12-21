Pınar Gültekin cinayetinde, olay yerinde keşif yapılacak - Son Dakika

MUĞLA'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) öldürüp, cesedini varil içinde yaktıktan sonra üzerine beton döken Cemal Metin Avcı (32) ile kardeşi Mertcan Avcı'nın (26) yargılandığı davada, yarın olay yerinde keşif yapılacak. Keşfe mahkeme heyeti, bilirkişi, olay yeri inceleme uzmanı ile tutuklu sanık 2 kardeş ve davanın tarafları katılacak.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz günü kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında gözaltına alınan genç kızın eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, Pınar'ı çıkan kavgada boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi.