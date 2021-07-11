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Pınar Gültekin cinayetinde sanık Avcı'nın anne, baba ve ortağı hakkında iddianame hazırlanacak - Son Dakika

Pınar Gültekin cinayetinde sanık Avcı'nın anne, baba ve ortağı hakkında iddianame hazırlanacak

11.07.2021 09:40

Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in aile avukatı Rezan Epözdemir, suç delillerini yok etme iddiası ile tutuklu sanık Cemal Metin Avcı'nın babası, annesi ve iş ortağı hakkında Yargıtay'a yaptığı 'Kanun yararına bozma' başvurusunun kabul edildiğini belirterek, "Sanık Avcı'nın anne, baba ve ortağı hakkında iddianame hazırlanacak" açıklamasını yaptı.

Cemal Metin Avcı tarafından öldürdükten sonra cesedi varil içine koyulup yakılarak üzerine beton dökülen Pınar Gültekin'in aile avukatı Rezan Epözdemir, yerel mahkemenin verdiği kavuşturmaya yer olmadığı kararı sonrası 'Kanun yararına bozma' talebi ile Yargıtay'a başvurmuştu. Başvuru Yargıtay tarafından kabul edildi. Tutuklu sanık Cemal Metin Avcı'nın babası Selim Avcı, annesi Ayten Avcı ve ortağı Şükrü Gökhan hakkında önümüzdeki günlerde iddianame hazırlanması bekleniyor.

"3 KİŞİ İÇİN EN KISA SÜREDE HUKUKİ SÜREÇ İŞLEYECEK"

12 Temmuz'da görülecek 5'inci duruşma öncesi açıklama yapan Gültekin ailesinin avukatı Epözdemir, "Biz soruşturmanın başından beri bu cinayetin tek başına işlenemeyeceği ve suç delillerinin tek başına yok edilemeyeceğini ifade etmiştik. Buna rağmen, Selim Avcı, Ayten Avcı ve Şükrü Gökhan Orhan hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi, itiraz ettik. Sulh Ceza Hakimliği itirazımızı reddetti. Karar kesinleşti deyip bu kararı kabul etmedik ve olağanüstü kanun yoluna başvurduk. Sonuna kadar hukuki mücadelemizi sürdürdük, nihayetinde kanun yararına bozma talebimiz Yargıtay tarafından ileri sürdüğümüz itirazlar doğrultusunda kabul edildi. Gelinen noktada, bu kararla birlikte bu canice cinayeti işleyen sanık, anne ve babası ile ortakları hakkında da en kısa zamanda iddianame tanzim edilecek ve hukuki süreç işleyecektir. Adaletin, ne kadar zor ve meşakkatli olursa olsun, geç de olsa yerini bulacağını umut ediyoruz" dedi.

Pınar Gültekin cinayetinde sanık Avcı'nın anne, baba ve ortağı hakkında iddianame hazırlanacak

NE OLMUŞTU?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz 2020'de Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.

Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da soruşturma çerçevesinde telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

DAVA SÜRECİ

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Cemal Metin Avcı'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Yaklaşık 10 saat süren 9 Kasım 2020'deki ilk duruşmada mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, Pınar Gültekin'in kesin ölüm nedeninin saptanması için İstanbul Adli Tıp Kurumu ilgili 1. Adli Tıp İhtisas Kuruluna yazı yazılarak yeniden rapor istenmesine ve olay yeri inceleme uzmanı ve bilirkişi marifetiyle olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı 4 Ocak 2021'e ertelemişti. İkinci duruşmada Baba Sıddık Gültekin, mahkemede adil yargılama olmadığını öne sürerek duruşma salonunu terk edip reddi hakim talebinde bulunmuştu. Mahkeme heyeti, Cemal Metin Avcı'nın tutukluluk halinin devamına, "yardım ve yataklık"tan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan kardeşi Mertcan Avcı'nın ise yurt dışı yasağı ile tahliyesine karar vermişti.

Pınar Gültekin cinayetinde sanık Avcı'nın anne, baba ve ortağı hakkında iddianame hazırlanacak
Pınar Gültekin cinayetinde sanık Avcı'nın anne, baba ve ortağı hakkında iddianame hazırlanacak
Pınar Gültekin cinayetinde sanık Avcı'nın anne, baba ve ortağı hakkında iddianame hazırlanacak
Pınar Gültekin cinayetinde sanık Avcı'nın anne, baba ve ortağı hakkında iddianame hazırlanacak

Rezan Epözdemir, Pınar Gültekin, Metin Avcı, Yargıtay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pınar Gültekin cinayetinde sanık Avcı'nın anne, baba ve ortağı hakkında iddianame hazırlanacak - Son Dakika


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