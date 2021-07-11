Pınar Gültekin cinayetinde sanık Avcı'nın anne, baba ve ortağı hakkında iddianame hazırlanacak - Son Dakika

Cemal Metin Avcı tarafından öldürdükten sonra cesedi varil içine koyulup yakılarak üzerine beton dökülen Pınar Gültekin'in aile avukatı Rezan Epözdemir, yerel mahkemenin verdiği kavuşturmaya yer olmadığı kararı sonrası 'Kanun yararına bozma' talebi ile Yargıtay'a başvurmuştu. Başvuru Yargıtay tarafından kabul edildi. Tutuklu sanık Cemal Metin Avcı'nın babası Selim Avcı, annesi Ayten Avcı ve ortağı Şükrü Gökhan hakkında önümüzdeki günlerde iddianame hazırlanması bekleniyor.

"3 KİŞİ İÇİN EN KISA SÜREDE HUKUKİ SÜREÇ İŞLEYECEK"

12 Temmuz'da görülecek 5'inci duruşma öncesi açıklama yapan Gültekin ailesinin avukatı Epözdemir, "Biz soruşturmanın başından beri bu cinayetin tek başına işlenemeyeceği ve suç delillerinin tek başına yok edilemeyeceğini ifade etmiştik. Buna rağmen, Selim Avcı, Ayten Avcı ve Şükrü Gökhan Orhan hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi, itiraz ettik. Sulh Ceza Hakimliği itirazımızı reddetti. Karar kesinleşti deyip bu kararı kabul etmedik ve olağanüstü kanun yoluna başvurduk. Sonuna kadar hukuki mücadelemizi sürdürdük, nihayetinde kanun yararına bozma talebimiz Yargıtay tarafından ileri sürdüğümüz itirazlar doğrultusunda kabul edildi. Gelinen noktada, bu kararla birlikte bu canice cinayeti işleyen sanık, anne ve babası ile ortakları hakkında da en kısa zamanda iddianame tanzim edilecek ve hukuki süreç işleyecektir. Adaletin, ne kadar zor ve meşakkatli olursa olsun, geç de olsa yerini bulacağını umut ediyoruz" dedi.