Pınar Gültekin cinayetinde savcılık mütalaayı verdi! - Son Dakika

Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, ek Adli Tıp raporunun gelmesinin ardından Pınar Gültekin'in hayatta iken diri diri yakıldığı yönündeki raporun okunmasının ardından Cemal Metin Avcı'nın avukatları raporu okumak için duruşmaya ara verilmesini talep etti. 3 saatlik bir aranın ardından duruşma tekrar başladı.

AVUKATLARI ORTAK BEYANDA BULUNDU

Pınar Gültekin'in yaşarken yandığına yönelik açıklanan ek Adli Tıp Kurumu raporuna ilişkin Cemal Metin Avcı'nın avukatları ortak beyanda bulundu. Beyanda, "Raporun gerekçe ve sonuç kısmı tutmuyor. Rapor bu haliyle kabul edilmemeli. Ek ya da ayrı bir rapor alınmasını talep ediyoruz. Rapor kesinlik taşımamaktadır. Esas alınacaksa da rapordaki şüphe durumu değerlendirilerek esas alınmalıdır" dedi.

AVCI İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Mahkeme Sanık Cemal Metin Avcı'nın avukatlarının ek rapor alınmasına yönelik taleplerinin dosyaya yenilik katmayacağından bu talebi oy birliği ile reddine karar verdi.

AVCI'NIN AİLESİ İÇİN DE CEZA TALEBİ

Mahkeme savcısı esasa ilişkin mütalaasında, Pınar Gültekin'in hayattayken yangına maruz kaldığının oybirliği ile kabul edildiğini belirtti ve Cemal Metin Avcı'nın canavarca hisle öldürme suçundan cezalandırılması talep etti. Mertcan Avcı'nın da suç delillerini gizleme ve değiştirme eyleminde bulunması suçundan cezalandırılmasını, Cemal Metin Avcı'nın eski eşi Eda Karagün, iş ortağı Şükrü Gökhan Orhan, annesi Ayten ve babası Selim Avcı'nın da suç delillerini yok etmek ve gizlemek suçundan cezalandırılması talep edildi.

MÜTAALAYA TEPKİ GÖSTERDİ

Duruşmaya SEGBİS sistemi ile bağlanan sanık Cemal Metin Avcı, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Ben ilk savcılık ifadede de olayı detaylı anlattım. Adli tıp raporundan gelen sonuç benim yanlış yargılanmama sebep olacak. Defalarca ölüp ölmediğini kontrol ettim. Olmayan şeylerle ailem yargılanıyor. Söyledikleri şeyler hep çürüdü. Keşifte de gördük bunu. Keşke olmasaydı. Adil bir yargılama istiyorum. Pişman olduğum için bu kadar her detayı anlattım. Pınar'ın ölüp ölmediğini kontrol ettim. Mütalaayı duyunca şok oldum" diye konuştu.

14 ŞUBAT'TA KARAR VERİLECEK

Mahkeme tarafından mütalaaya karşı savunmalar için gelecek celseye kadar süre verildi. Tutuksuz sanıkların tutuklanmasına yönelik talepler reddedilirken, duruşma 14 Şubat'a ertelendi. 14 Şubat Sevgililer Gününde Pınar Gültekin cinayetinin kararının açıklanması bekleniyor.