Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme - Son Dakika
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Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme

03.03.2022 21:33

Muğla'da vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı hakkında, 'cinayete iştirak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile dava açıldı.

Muğla'da vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı hakkında, 'cinayete iştirak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile dava açıldı.

12 Şubat'ta görülen Pınar Gültekin cinayet duruşması öncesi Gültekin ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın kardeşinin 'cinayete iştirak' etmekten hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Karar duruşması ileri bir tarihe ertelenirken, yapılan suç duyurusu ile ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması tamamlandı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı ile ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 'Mertcan Avcı'nın olay günü Karabağlar Yaylasında cinayetin işlendiği bağ evine geldiği, yanan varili gördüğü ve söndürme gibi bir eylemde bulunmadığı, suça iştirak ettiğine yönelik hakkında atılı suçtan kamu davası açılabilmesi için yeterli delil elde edildiği' yer aldı.

11 Nisan'da görülecek duruşmada karar açıklanması beklenirken, Pınar Gültekin'in aile avukatı Rezan Epözdemir yaptığı açıklamada, "Biz sürecin başından bu yana bir cinayetin tek başına işlenemeyeceğini iddia ediyorduk. Bu kapsamda soruşturma dosyasına soruşturmanın genişletilmesine yönelik taleplerimizi sunduk. HTS kayıtlarının incelenmesi, biyolojik ve genetik incelemelerin yapılması, bağ evinde kapsamlı incelemenin yapılması ve yer göstermeye yönelik bütün taleplerimizi soruşturma dosyasına sunduk. Cinayetin işlendiği bağ evinde Mertcan Avcı aynı zaman diliminde diğer sanık Cemal Metin Avcı ile birlikte bulunmuş, bozulmuş kokoreçleri yakıyorduk diyordu, Halbuki yakılan hunharca ve vahşice katledilen Pınar Gültekin'in henüz canlı bedeni. Dolayısı ile cinayete iştirakin söz konusu olduğu tartışmaya yer vermeyecek kadar aşikar. Bu gerekçelerle geçen duruşma öncesi kasten öldürmeye iştirak suçundan Mercan Avcı ile ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştuk. Bu şikayetimiz neticesinde mahkemece karar verilmemiş ve duruşma ertelenmişti. Şikayetimiz sonucunda Mertcan Avcı kasten öldürmeye iştirakten önce tutuklandı. Bugün itibari ile de iddianamenin tanzim edilmiş olduğunu öğrendik. Şayet biz bu süreci takip etmeseydik bir sanık üzerinde yürüyen bir yargılama söz konusu olacaktı" dedi.

(Bekir Tosun/ İHA)

Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme
Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme
Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme
Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme
Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme

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Ağırlaştırılmış Müebbet, Pınar Gültekin, Metin Avcı, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme - Son Dakika


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