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Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! Katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da tutuklandı - Son Dakika

Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! Katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da tutuklandı

21.02.2022 23:24
Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! Katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da tutuklandı

Muğla'da vahşice katledilen Pınar Gültekin cinayeti davasında genç kızın ailesinin avukatının 'kasten öldürmeye iştirak' sebebiyle suç duyurusunda bulunduğu sanık Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı tutuklandı.

Muğla'da bir buçuk yıl önce erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından diri diri yakılarak öldürülen Pınar Gültekin cinayetinde karar duruşması öncesi katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı ile ilgili 'kasten öldürme' suçuna iştirak ettiği yönünde Pınar Gültekin'in avukatı Rezan Epözdemir tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu.

KATİL ZANLISININ KARDEŞİ DE TUTUKLANDI

Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 10'uncu duruşmada savcılık tarafından yapılan suç duyurusunun beklenilmesi için karar duruşması 11 Nisan'a ertelenmişti. Savcılık tarafından dosya sulh ceza mahkemesine gönderildi. Sabah saatlerinde gözaltına alınan Mertcan Avcı, sulh ceza mahkemesince tutuklandı.

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Rezan Epözdemir, Pınar Gültekin, Metin Avcı, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! Katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! Katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da tutuklandı - Son Dakika
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