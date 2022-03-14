Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! Katil zanlısının kardeşi Mertcan Avcı tahliye edildi - Son Dakika
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Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! Katil zanlısının kardeşi Mertcan Avcı tahliye edildi

14.03.2022 21:26

Tutuklanan katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı hakkında canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirakten ağırlaştırılmış müebbet istemi ile dava açılmıştı. Mahkemesi yeni bir delil bulunmaması nedeniyle Mertcan Avcı'nın tahliyesine karar verdi.

Mertcan Avcı hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirakten ağırlaştırılmış müebbet istemi ile dava açılmıştı. Hazırlanan iddianame Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi yeni delilerin iddianamede yer almadığı gerekçesiyle iddianameyi geri iade etmişti.

İADE KARARI KALDIRILDI

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamenin geri iadesine itiraz etti ve dosya Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianamede gerekli delillerin bulunduğunu belirterek, dosyayı tekrar 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndererek iade kararını kaldırdı.

TAHLİYE EDİLDİ

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi, iki dosyanın birleştirilmesine ve yeni bir delil bulunmaması nedeniyle Mertcan Avcı'nın tahliyesine karar verdi. Mahkemenin tahliye kararında, "Sanık Mertcan Avcı'nın üzerine atılı suç yönünden dosyadaki mevcut delil durumu, daha önce mahkememizin aynı delil durumu ile sanığın tutuklanmasına ilişkin taleplerin mahkememizce reddine karar verilmiş olması, dosyada toplanması gereken sanığın etki edebileceği delil bulunmaması dikkate alındığında (itiraz yolu açık olmak üzere) tahliyesine" denildi.

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4 KİŞİLİK AİLE, HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEN SAĞ ÇIKTI 4 KİŞİLİK AİLE, HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEN SAĞ ÇIKTI Sanık Mertcan Avcı hakkındaki iddianame kabul edildi Sanık Mertcan Avcı hakkındaki iddianame kabul edildi

Ağırlaştırılmış Müebbet, Cumhuriyet Başsavcılığı, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! Katil zanlısının kardeşi Mertcan Avcı tahliye edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! Katil zanlısının kardeşi Mertcan Avcı tahliye edildi - Son Dakika
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