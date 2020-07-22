Pınar Gültekin cinayetini protesto eden kadınlara laf atan kişiye tepki - Son Dakika

Pınar Gültekin cinayetini protesto eden kadınlara laf atan kişiye tepki

SAMSUN'da, Pınar Gültekin'in vahşice öldürülmesini protesto eden kadınlara laf atan kişiye, vatandaşlar tepki gösterdi. Kimliği belirsiz kişi, polis ekiplerince alandan uzaklaştırıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in, Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmesinin ardından Türkiye'nin birçok yerinde protesto eylemleri sürüyor. İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen Samsun Kadın Dayanışması üyeleri de kadın cinayetlerini protesto etti. Hazırladıkları pankart ve dövizlerle bir araya gelen kadınlar, basın açıklaması yaptı. Açıklama sırasında yoldan geçen kimliği belirsiz bir kişi, kalabalığa laf attı. Bunun üzerine alanda bulunan kadınlar, şahsa tepki gösterdi. Laf atan kişi, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince alandan uzaklaştırıldı.

'MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Kadınlar adına açıklama yapan Emine Uyarer, "Dün bir kadının daha erkek şiddetiyle aramızdan alındığının haberini aldık. Pınar Gültekin, 'hayır' dediği bir erkek tarafından işkenceyle öldürüldü. Pınar maalesef ilk değil ama son olması için biz kadınlar mücadelemizi sürdüreceğiz. Erkek şiddetini önleyen ve kadınları koruyan yasal düzenlemeler tartışmaya açıldıkça Pınar'ı katleden eski sevgilisi gibi biz kadınlara karşı, bedenlerimize ve yaşamlarımıza karşı gösterilen bu cüret güç kazanıyor" dedi.