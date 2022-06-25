Pınar Gültekin cinayetinin gerekçeli kararı açıklandı - Son Dakika
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Pınar Gültekin cinayetinin gerekçeli kararı açıklandı

25.06.2022 15:36

- Pınar Gültekin cinayetinin gerekçeli kararı açıklandı Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Pınar Gültekin cinayetine ilişkin 23 yıl hapis kararı çıkan Cemal Metin Avcı hakkındaki gerekçeli karar açıklandı.

- Pınar Gültekin cinayetinin gerekçeli kararı açıklandı

Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Pınar Gültekin cinayetine ilişkin 23 yıl hapis kararı çıkan Cemal Metin Avcı hakkındaki gerekçeli karar açıklandı.

MUĞLA - Muğla'da iki yıl önce Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin cinayetinde sanık Cemal Metin Avcı'ya ağır tahrik indirimi yapılarak 23 yıl hapis kararı çıkmıştı. Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın gerekçeli kararı Ulusal Yargı Platformuna yüklendi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamede ve Muğla Cumhuriyet Savcısınca verilen mütalaada sanık Cemal Metin Avcı hakkında TCK'nın 82/1-b maddesinin "Canavarca Hisle ve Eziyet Çektirerek Adam Öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilmişti.

Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinin Pınar Gütekin cinayetine ilişkin gerekçeli kararında, "Mahkememiz yargılamasına konu somut olayda taraflar arasında önceye dayalı tanışıklık ve anlaşmazlıklar bulunduğu gözetildiğinde, sanık Cemal Metin'in sırf öldürmüş olmak için öldürme veya ölenin acısından zevk alma veya öleni kurban etme gibi bir düşünce içerisinde hareket ettiğine dair herhangi bir delil bulunmadığından mahkeme somut olayda söz konusu nitelikli halin uygulama şartlarının gerçekleşmediğini kabul etmiştir" denilirken;

Eziyet çektirerek öldürme unsuru yönünden yapılan değerlendirmede, "Söz konusu unsurun gerçekleştiğinin kabulü için ise maktulün hemen öldürülmemesi, belirli bir süre acı çektirilerek öldürülmesinin gerektiği, maktulü öldürme olanağı bulunan failin hemen öldürmeyi gerçekleştirmemesi, ölüm sonucunu meydana getirmede zorunlu olmayan şekilde maktule eziyet etmesi gerekmektedir"

Yakarak öldürme yönünden yapılan değerlendirmede ise "Yakarak öldürme fiilleri kural olarak söz konusu bent kapsamında değerlendirilmektedir ancak fiili gerçekleştirmeye yönelik olmayıp cesedi ve delilleri yok etmeye yönelik davranışlar bu bent kapsamında değil ancak diğer unsurlarla birlikte TCK'nın 62 maddesi kapsamında değerlendirilebilecektir" denildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pınar Gültekin cinayetinin gerekçeli kararı açıklandı - Son Dakika

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