Son dakika haber! Pınar Gültekin cinayetinin katil zanlısı boşanma davasında ifade verdi - Son Dakika

Muğla'nın Ula ilçesinde vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, eşi E. Avcı tarafından Muğla'da açılan anlaşmalı boşanma davası için Afyonkarahisar 1. Aile Mahkemesinde ifade verdi.

Geçtiğimiz temmuz ayında öldürülen ve ormanlık alanda beton dökülmüş bir bidon içerisinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in Afyonkarahisar T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan katil zanlısı Cemal Metin Avcı'yı, cezaevi jandarmasının geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye getirdi. 7 Ağustos 2020 tarihinde anlaşmalı boşanma protokolüne attığı imzayı teyit eden katil zanlısının eşi E. Avcı'nın açtığı boşanma davasının Muğla'da görüleceği bildirildi.

Cemal Metin Avcı, boşanma davasında ilişkin protokol şartlarına yönelik hakimin sorularını yanıtladı. Cemal Metin Avcı, boşanma protokolünde yer alan eşi ile ortak çocukları C.A. Avcı'nın velayetinin annesine verilmesini, karar kesinleştikten sonra çocuğu için aylık 2 bin 500 lira nafaka ödemeyi kabul etti.

Eşi E. Avcı'ya maddi manevi tazminat bedeli olarak 5 milyon lira ödemeyi kabul eden Avcı, ödemeyi yapamaması halinde şirketini bedel talep etmeksizin eşine devrini, aynı zamanda Muğla'da bulunan bir taşınmazla iki ayrı aracı da devretmeyi kabul etti. Cemal Metin Avcı'nın Afyonkarahisar 1. Aile Mahkemesince alınan ifadesi Muğla Aile Mahkemesine gönderildi.

(Hayati Kanat/İHA)