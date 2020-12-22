Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili planlanan keşif ertelendi - Son Dakika

Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili planlanan keşif ertelendi

22.12.2020 12:41

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürüldüğü olayla ilgili bağ evinde yapılması planlanan keşif, ertelendi.

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürüldüğü olayla ilgili bağ evinde yapılması planlanan keşif, ertelendi.

Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, keşfe hazırlanırken mahkeme başkanının taraf avukatlarını çağırdığını söyledi.

Keşfin bugün yapılamayacağını öğrendiklerini aktaran Epözdemir, "Bize sanığın bulunduğu cezaevinden getirilemediği açıklandı. Bu konuda cezaevi hakkında idari soruşturma yapılacak. Yarın sabah getirilecekmiş. Bu nedenle keşif yarına bırakıldı. Biraz önce mahkeme başkanı açıkladı." diye konuştu.

Olay

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmişti. Katil zanlısı Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da soruşturma çerçevesinde telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, 2 Ekim'de "delil karartmak" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

İddianame ve dava süreci

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Cemal Metin Avcı'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Yaklaşık 10 saat süren 9 Kasım'daki ilk duruşmada mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, Pınar Gültekin'in kesin ölüm nedeninin saptanması için İstanbul Adli Tıp Kurumu ilgili 1. Adli Tıp İhtisas Kuruluna yazı yazılarak yeniden rapor istenmesine ve olay yeri inceleme uzmanı ve bilirkişi marifetiyle olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı 4 Ocak 2021'e ertelemişti. Mahkeme heyeti, aralık ayında keşfin yapılacağı günü belirlemişti.

Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili planlanan keşif ertelendi
Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili planlanan keşif ertelendi
Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili planlanan keşif ertelendi
Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili planlanan keşif ertelendi

Pınar Gültekin, Üniversite, Akyaka, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili planlanan keşif ertelendi - Son Dakika


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