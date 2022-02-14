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Son dakika haberi: PINAR GÜLTEKİN DAVASINDA 10'UNCU DURUŞMA - Son Dakika

Son dakika haberi: PINAR GÜLTEKİN DAVASINDA 10'UNCU DURUŞMA

14.02.2022 18:37

Edinilen son dakika haberine göre Duruşmanın ardından Avukat Rezan Epözdemir ve öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, gazetecilere açıklamada bulundu.

Duruşmanın ardından Avukat Rezan Epözdemir ve öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, gazetecilere açıklamada bulundu. Avukat Rezan Epözdemir, "Müvekkillerimiz ne yazık ki duruşma salonlarından çıktı. Sanık aileye kolonya ikramı yapan bakış açısı bizim müvekkillerimizi ne yazık ki bir defa daha duruşma salonundan çıkarmış oldu. Karşı tarafın bizim kişilik haklarımıza ilişkin bütün açıklamalarına rağmen müdahale etmeyen sayın mahkemenin, müvekkilimizi herhangi bir değerlendirmesinde kolluk marifetiyle salondan çıkarması kabul edilemez. Aynı mahkeme sanıklara kolonya ikram etti. Şüphesiz sanığın hakları vardır ancak burada çifte standart olduğu için söylemek zorundayız. Duruşma 11 Nisan'a bırakıldı. Cemal Metin Avcı'nın tutukluluk hali devam ediyor, Mertcan Avcı'nın adli kontrol halinin devamına karar verdi. 11 Nisan'da son sözleri söylendikten sonra karar verilecektir. Reddi hakim taleplerimizin tamamı ret edildiği için bir adalet beklentimizin olmadığını söyledik. Sonuna kadar hak arama özgürlüğümüzü kullanacağız" dedi.

İDAM İSTİYORUZ

Sıddık Gültekin, 3'üncü kez duruşmadan dışarı çıkartıldığını belirtip, "10 duruşmadır, 2 bin kilometre yol geliyoruz. Mağdur olan biz, diri diri yakılan biz, ölen biz. Maalesef içeride kolonya onlara veriliyor. Hiçbir söylemimizi dikkate almıyorlar. Türkiye'nin en iyi hukukçusu bizi savunuyor. Biz bu işin içinden çıkamıyoruz. Sayın Adalet Bakanı'na sesleniyorum, 'Acaba başka bir avukat olsa bu cinayetin üstü kapanacak mıydı? Biz bu caniye ve ailesine idam istiyoruz. Bu cinayeti beraber işlemişler" diye konuştu.

Son dakika haberi: PINAR GÜLTEKİN DAVASINDA 10'UNCU DURUŞMA
Son dakika haberi: PINAR GÜLTEKİN DAVASINDA 10'UNCU DURUŞMA
Son dakika haberi: PINAR GÜLTEKİN DAVASINDA 10'UNCU DURUŞMA
Son dakika haberi: PINAR GÜLTEKİN DAVASINDA 10'UNCU DURUŞMA
Son dakika haberi: PINAR GÜLTEKİN DAVASINDA 10'UNCU DURUŞMA
Son dakika haberi: PINAR GÜLTEKİN DAVASINDA 10'UNCU DURUŞMA
Son dakika haberi: PINAR GÜLTEKİN DAVASINDA 10'UNCU DURUŞMA
Son dakika haberi: PINAR GÜLTEKİN DAVASINDA 10'UNCU DURUŞMA
Son dakika haberi: PINAR GÜLTEKİN DAVASINDA 10'UNCU DURUŞMA

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Rezan Epözdemir, Pınar Gültekin, Mahkeme, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: PINAR GÜLTEKİN DAVASINDA 10'UNCU DURUŞMA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: PINAR GÜLTEKİN DAVASINDA 10'UNCU DURUŞMA - Son Dakika
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