Pınar Gültekin davasında, karar çıkması beklenen 11'inci duruşma (3) - Son Dakika
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Pınar Gültekin davasında, karar çıkması beklenen 11'inci duruşma (3)

11.04.2022 15:58
Pınar Gültekin davasında, karar çıkması beklenen 11'inci duruşma (3)

DOSYALAR BİRLEŞTİRİLDİ, DURUŞMA ERTELENDİMuğla'da, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in boğulduktan sonra varile koyulup, yakılmasıyla ilgili görülen davanın 11'inci duruşması, yoklamayla başladı.

DOSYALAR BİRLEŞTİRİLDİ, DURUŞMA ERTELENDİ

Muğla'da, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in boğulduktan sonra varile koyulup, yakılmasıyla ilgili görülen davanın 11'inci duruşması, yoklamayla başladı. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Mertcan Avcı hakkında 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmeye iştirak' suçundan açılan davanın Pınar Gültekin dosyası ile birleştirilmesine karar verdi.

Tutuksuz sanık Mertcan Avcı, avukatının mazeret bildirerek duruşmaya katılmaması üzerine savunma yapmak için süre istedi. Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Yiğit Koçoğlu da "Yargılamanın başından beri Mertcan Avcı, olayın içindeydi. Olay yerinde oradaydı. Hep farklı savunma yaptı. Kuvvetli suç delili nedir? Adli Tıp Kurumu raporuna göre, Cemal Metin Avcı olay yerinden ayrıldıktan sonra Mertcan Avcı ise eyleme devam etmiş" dedi.Cemal Metin Avcı'nın avukatı ise "Adli Tıp Kurulu'ndan gelen raporların hepsi farklı. Heyette imzaları bulunanlar, neye göre raporu 3 kere düzenledi?" diye konuştu.CEMAL METİN AVCI:  YENİ DELİLLER SUNACAĞIMTutuklu sanık Cemal Metin Avcı, mahkemeye yeni deliller sunacağını ve avukatlarının da yeni olduğunu ileri sürüp, duruşmanın ertelenmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, bunun üzerine Cemal Metin Avcı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet ayrıca Mertcan Avcı'nın tutuklanması talebinin reddine, adli kontrol şartının uygulanmasına ve avukatların ek süre talebinin kabulüne karar verip, duruşmayı 16 Mayıs'a erteledi.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pınar Gültekin davasında, karar çıkması beklenen 11'inci duruşma (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pınar Gültekin davasında, karar çıkması beklenen 11'inci duruşma (3) - Son Dakika
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