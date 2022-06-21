Pınar Gültekin davasında tepki toplayan "haksız tahrik indirimi" kararına AK Partili Ömer Çelik ilk yorum

Muğla'da 2 yıl önce üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren sanık Cemal Metin Avcı için dün karar açıklandı. Avcı, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Ceza, haksız tahrik indirimiyle 23 yıla indirildi. Tutuksuz yargılanan kardeşi Mertcan Avcı, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın ise beraat etti.

AİLE İSYAN ETTİ

Karar sonrası Gültekin ailesi adliye önünde isyan etti. Kızlarının vahşi bir şekilde öldürüldüğünü söyleyen acılı anne ve baba, "Adalet öldü" dedi. Haksız tahrik indiriminin uygulanması sonrasında ailenin avukatı Rezan Epzödemir ise istinafa başvuracaklarını, hatta Yargıtay'a kadar gideceklerini açıkladı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Öte yandan sosyal medya kullanıcıları da verilen kararı eleştirerek bu yönde paylaşımlar yaptı. Vatandaşların yanı sıra birçok ünlü isim ve siyasetçiler de Pınar Gültekin'in katiline verilen cezaya tepki gösterdi.

"HASSASİYETLE TAKİP EDECEĞİZ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de karara ilişkin sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Çelik, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi: ''Mahkemelerin eksik ya da yanlış bulduğumuz kararlarının yeniden değerlendirilmesi için yargının kendi mekanizmaları ve süreçleri vardır. Yargı mekanizması kararların en isabetli şekilde tamamlanması için kendi içinde değerlendirme süreçlerini hukuka uygun şekilde çalıştırmaktadır. Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı mekanizması çalışmaktadır. Yeniden değerlendirme süreçleri hukuk içinde bellidir. Hukuki süreçleri hassasiyetle takip edeceğiz."