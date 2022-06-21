Pınar Gültekin davasında tepki toplayan "haksız tahrik indirimi" kararına AK Partili Ömer Çelik ilk yorum - Son Dakika
Üye Girişi

Pınar Gültekin davasında tepki toplayan "haksız tahrik indirimi" kararına AK Partili Ömer Çelik ilk yorum

21.06.2022 13:00

Muğla'da vahşi bir şekilde katledilen Pınar Gültekin'in katili için dün haksız tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası verildi. Tepki toplayan karar sonrasında bir açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Mahkemelerin eksik ya da yanlış bulduğumuz kararlarının yeniden değerlendirilmesi için yargının kendi mekanizmaları ve süreçleri vardır. Yeniden değerlendirme süreçleri hukuk içinde bellidir. Hukuki süreçleri hassasiyetle takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Muğla'da 2 yıl önce üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren sanık Cemal Metin Avcı için dün karar açıklandı. Avcı, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Ceza, haksız tahrik indirimiyle 23 yıla indirildi. Tutuksuz yargılanan kardeşi Mertcan Avcı, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın ise beraat etti.

AİLE İSYAN ETTİ

Karar sonrası Gültekin ailesi adliye önünde isyan etti. Kızlarının vahşi bir şekilde öldürüldüğünü söyleyen acılı anne ve baba, "Adalet öldü" dedi. Haksız tahrik indiriminin uygulanması sonrasında ailenin avukatı Rezan Epzödemir ise istinafa başvuracaklarını, hatta Yargıtay'a kadar gideceklerini açıkladı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Öte yandan sosyal medya kullanıcıları da verilen kararı eleştirerek bu yönde paylaşımlar yaptı. Vatandaşların yanı sıra birçok ünlü isim ve siyasetçiler de Pınar Gültekin'in katiline verilen cezaya tepki gösterdi.

"HASSASİYETLE TAKİP EDECEĞİZ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de karara ilişkin sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Çelik, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi: ''Mahkemelerin eksik ya da yanlış bulduğumuz kararlarının yeniden değerlendirilmesi için yargının kendi mekanizmaları ve süreçleri vardır. Yargı mekanizması kararların en isabetli şekilde tamamlanması için kendi içinde değerlendirme süreçlerini hukuka uygun şekilde çalıştırmaktadır. Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı mekanizması çalışmaktadır. Yeniden değerlendirme süreçleri hukuk içinde bellidir. Hukuki süreçleri hassasiyetle takip edeceğiz."

Son Dakika! Pınar Gültekin davasında tepki çeken 'haksız tahrik indirimi' kararına AK Parti'den ilk yorum
YORUMLAR
500
Pınar Gültekin'in katiline verilen 'haksız tahrik' indirimli 23 yıl hapis cezasına tepkiler sürüyor! Birçok ünlü isim karara isyan etti Pınar Gültekin'in katiline verilen 'haksız tahrik' indirimli 23 yıl hapis cezasına tepkiler sürüyor! Birçok ünlü isim karara isyan etti Pınar Gültekin'i öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı'ya verilen cezaya baba isyan etti Pınar Gültekin'i öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı'ya verilen cezaya baba isyan etti

Pınar Gültekin, Ömer Çelik, AK Parti, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pınar Gültekin davasında tepki toplayan 'haksız tahrik indirimi' kararına AK Partili Ömer Çelik ilk yorum - Son Dakika


Son Dakika
13:02 Mehmet Ali Erbil'in Ece Ronay ile yaşadığı olay gündeme oturmuştu! Tehdit, taciz ve hakaret suçlarından 9 yıla kadar hapsi isteniyor
13:00 Pınar Gültekin davasında tepki toplayan "haksız tahrik indirimi" kararına AK Partili Ömer Çelik ilk yorum
12:58 "Oğlum Ahmet vurulduğumda kasamı boşalttı" diyen İbo'ya oğlundan yanıt: Akıl sağlığıyla ilgili olan şüphelerim arttı
12:28 Eski Beşiktaşlı Fernandes mekan çıkışı iki kadınla kameralara yakalandı! Güvenlikler basın mensubuna saldırdı
12:25 ABD'nin kayıp paralı askerleri için Rusya ilk resmi açıklamayı yaptı: Elimizdeler
12:12 MHP lideri Bahçeli'den Erşan Kuneri eleştirisi: Sözde komedyenlerin yer aldığı küfürlü diziler haddini aşmıştır
11:52 Arazi kavgası kanlı bitti! AK Partili belediye meclis üyesi hayatını kaybetti, katili ağır yaralandı
11:47 HDP'li Ahmet Türk, isim vermeden Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıktı!
11:45 Galatasaray ile Torrent arasında tazminat pazarlığı sürüyor! İspanyol hocanın kazanmadığı şampiyonluk primini de istemesi "pes" dedirtti
11:05 İngiltere'de gündem sapık tesisatçı! İş için gittiği evlerde yatak odasına kamera yerleştiren tesisatçı güvenlik kamerasına yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 13:14:25. #1.12#
SON DAKİKA: Pınar Gültekin davasında tepki toplayan "haksız tahrik indirimi" kararına AK Partili Ömer Çelik ilk yorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement