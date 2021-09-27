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Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyorlar - Son Dakika

Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyorlar

27.09.2021 17:28

Muğla'da Pınar Gültekin'i ilk önce öldürüp sonra varilin içinde yakarak üzerine benzin döken katil Cemal Metin Avcı ve ailesi hakim karşısına çıktı. Adli Tıp'ın 'diri diri yaktı' raporu mahkemeye ulaştı. Ayrıca dava görülürken Cemal Metin Avcı "Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyor. Bir kere ben kadın eylemine bile katıldım. Bende bağırdım adalet diye" sözlerinin ardından ağladı ve cezaevinden bağlandığı yayın kesildi.

Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin cinayetinin 6'ncı duruşması Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in rahatsızlığı nedeniyle katılmadığı duruşmaya, haklarında delilleri yok etme suçundan iddianame hazırlanan Cemal Metin Avcı'nın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve babasının iş ortağı Şükrü Gökhan Orhan da katıldı.

YARGILANACAKLARIN SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Cemal Metin Avcı ve Mertcan Avcı'nın yargılandığı davada, yeni iddianame ile yargılanacak kişi sayısı 6'ya yükseldi. Duruşmada Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından anne, baba, iş ortağı ve eski eşi ile ilgili hazırlanan iddianame sonrası dosyanın Cemal Metin Avcı dosyası ile birleştirilmesi mahkeme tarafından kabul edildi.

AVCI'NIN ESKİ EŞİ KORUMA TALEP ETTİ

Cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın boşandığı eşi Eda Karagün, duruşmada verdiği ifadede, medyada boy boy fotoğraflarının çıktığını belirterek koruma talebinde bulundu. Eda Karagün verdiği ifadede, "Cemal'in işlediği cinayet ile benim alakam yok. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Kıza bir şey yapmış olabilir diye bağ evine gittim. En büyük mağdurlardan birisi benim. Koruma talep ediyorum. Tek başıma bir çocuk büyütüyorum. Kızımla birlikte yeni bir hayata hazırlanıyoruz" dedi ve Pınar Gültekin'in en son Cemal ile görüştüğünü öğrendikten sonra yaylaya gittiğini söyledi.

Karagün, "Çünkü o süreçte yaylada çok fazla zaman geçirmişti. Yemek yemiyordu şüphelendim" diye konuştu.

Pınar Gültekin cinayeti duruşmasına devam edildi

"BAĞ EVİNE GİTTİĞİMİ HİÇ SAKLAMADIM"

Eda Karagün, "Olayı öğrendikten sonra istişare etmek için Cemal'in babasını aradım. Panik halindeydik. Bağ evine 4 kişi gittik. Önce depoya girdik. Sonra eve girdik. Evde detaylı temizlik yapılmıştı" diye konuştu ve sorulan soru üzerine Mertcan Avcı ile tutuklandıktan sonra görüşmediğini, varil konusunda aralarında konuşma geçmediğini belirtti.

Eda Karagün son olarak bağ evine gittiğini hiç saklamadığını, ifadelerinde de söylediğini belirtti.

BABA SELİM AVCI CİNAYETİ KARAKOL KOMUTANINDAN ÖĞRENMİŞ

Duruşmada ifade veren baba Selim Avcı, "Bağ evine eşim, ben, Gökhan ve Eda ile birlikte gittik. Eda tek başına gitmek istedi. Biz de yalnız bırakmak istemedik. Evin temiz olduğunu Eda söyledi bize. Orayı biz depo olarak kullanıyoruz. 20 dakika durduk. Eşim ve Gökhan sigara içmişler. Sigarayı bidonun içine attılar. Sonra eve döndük" dedi.

Baba Avcı, olayın yaşandığı ayın 21'i sabahı karakol komutanının kendisini aradığını, Cemal'in suçunu itiraf ettiğini söylediğini belirtti ve cinayeti de o zaman öğrendiğini dile getirdi.

Pınar Gültekin cinayeti duruşmasına devam edildi

"ALLAH BU BARIN BELASINI VERSİN"

Cemal Metin Avcı'nın annesi Ayten Avcı ise, "Selim aradı beni. 'Cemal Metin kavgaya karışmış, gel dedi' 'Buraya gel konuşacağız' dedi. Kavgadan dolayı sorguya çekiliyor sanıyorum. Pınar Gültekin'den dolayı olduğunu öğrendim. Barda tanımıştır diye düşündüm. 'Allah bu barın belasını versin' dedim. Eda yaylaya gideceğim deyince hep birlikte gittik. Depoya, etrafa baktık. Sigara içtik orada. Bidon her zaman orada durur zaten. Çöp atmaya üşeniyorlar. Biz de sigaralarımızı oraya attık" diye konuştu.

"BENİM OLAYLA ALAKAM YOK"

İş ortakları Şükrü Gökhan Orhan da, "Benim olayla alakam yok. Cemal kavgaya karışmış diyerek Ayten Hanım'ı almaya gittim. Babasıyla ortağım sadece" ifadelerini kullandı. İfadelerin ardından ara verilen duruşma çapraz sorgulama ile devam etti.

"KATİL" DİYE BAĞIRILINCA RAHATSIZ OLDU

Cemal Metin Avcı'nın "Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyor. Bir kere ben kadın eylemine bile katıldım. Bende bağırdım adalet diye." sözlerinin ardından ağlaması ve can güvenliği gerekçe gösterilerek, cezaevinden bağlandığı yayın kesildi.

Pınar Gültekin cinayeti duruşmasına devam edildi
Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyorlar

Pınar Gültekin, Metin Avcı, Adalet, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyorlar - Son Dakika
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